"Війна" принца Гаррі та Меган проти ЗМІ: британські політики публічно відреагували на конфлікт

Герцоги Сассекські опинились у центрі гучного скандалу. Принц Гаррі та Меган Маркл подали судовий позов проти популярних британських таблоїдів. За словами інсайдерів, королівська родина не схвалює таку "війну" з журналістами. А от представниці парламенту вирішили навпаки стати на захист норовливого подружжя.

Як відомо, у документальному фільмі "Гаррі і Меган: африканська подорож" (Harry & Meghan: An African Journey) герцоги Сассекські пояснили, чому затіяли судову тяганину з пресою. За їхніми словами, журналісти не поважають їхнє право на приватне життя, тому часто у гонитві за сенсаціями порушували закон. Така заява викликала двояке ставлення у суспільстві: одні британці стали на захист принца Гаррі та Меган Маркл, інші – засудили за лицемірство, адже пара мала б бути готовою до уваги преси.

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Представники королівської родини вирішили не втручатись у скандальну справу, яка набула чималого розголосу у світі. А от представниці британського парламенту наважились заступитись за принца Гаррі та Меган Маркл. 72 жінки-політикині написали відкритого листа, у якому публічно висловили підтримку герцогині.

"Жінки-депутати від усіх політичних партій відкинули в сторону всі свої розбіжності, щоб висловити свою солідарність з герцогинею Сассекською. У деяких випадках статті і заголовки ЗМІ були вторгненням у ваше приватне життя і намагалися кинути на вас тінь, без будь-якої на те причини. Жінки-члени Парламенту підтримують вас в тому, що не можна допустити, щоб це залишилося без покарання", – йдеться в заяві, яку розмістила Голлі Лінч, очільниця Лейбористської партії.

Women MPs from all political parties have put aside our differences to stand in solidarity with the Duchess of Sussex today and are sending her this open letter. pic.twitter.com/ytLHG5qPf4 — Holly Lynch MP (@HollyLynch5) 29 жовтня 2019 р.

Що відомо про "війну" герцогів Сассекських із пресою?

На початку жовтня 2019 року принц Гаррі подав судовий позов проти власників таблоїдів Тhe Sun і Daily Mirror. У позові герцог Сассекський звинуватив журналістів у незаконному прослуховуванні його телефону та доступі до голосових повідомлень, що порушує його права людини. У Кенсінгтонському палаці офіційно підтвердили інформацію про судову справу, не розголошуючи всіх деталей. Водночас представники Єлизавети ІІ не вказали, чи підтримують родичі принца Гаррі таке скандальне рішення. А от інсайдери з палацу впевнені: вся родина не в захваті від такої витівки принца Гаррі.

Та це був тільки початок "війни" з пресою. Меган Маркл подала в суд на британський таблоїд Mail on Sunday і його видавця Associated Newspapers. Герцогиня заявила: журналісти перетнули межу закону та неправомірно отримали її особисте листування зі скандальним батьком. Фрагменти рукописів опублікували в таблоїді, відтак порушили політику конфіденційності королівської сім'ї.

Ми віримо в свободу ЗМІ і об'єктивну, правдиву журналістику… Але моя дружина стала однією з нових жертв британських таблоїдів, що розпалюють кампанії проти приватних осіб, не думаючи про наслідки,

– заявив принц Гаррі.

Журналісти вже назвали такі дії герцогів Сассекських "тотальною війною", а новини про цей конфлікт опинилися на шпальтах всіх видань. Водночас принц Гаррі та Меган Маркл вже звернулись до експертів, які допомагають їм покращити імідж в країні. Окрім цього, вони знайшли спосіб боротьби зі ЗМІ: відтепер герцоги Сассекські самі інформують громадськість про всі новини щодо їхньої діяльності, публікуючи все на інстаграм-сторінці.