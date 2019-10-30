"Війна" принца Гаррі та Меган проти ЗМІ: британські політики публічно відреагували на конфлікт
Герцоги Сассекські опинились у центрі гучного скандалу. Принц Гаррі та Меган Маркл подали судовий позов проти популярних британських таблоїдів. За словами інсайдерів, королівська родина не схвалює таку "війну" з журналістами. А от представниці парламенту вирішили навпаки стати на захист норовливого подружжя.
Як відомо, у документальному фільмі "Гаррі і Меган: африканська подорож" (Harry & Meghan: An African Journey) герцоги Сассекські пояснили, чому затіяли судову тяганину з пресою. За їхніми словами, журналісти не поважають їхнє право на приватне життя, тому часто у гонитві за сенсаціями порушували закон. Така заява викликала двояке ставлення у суспільстві: одні британці стали на захист принца Гаррі та Меган Маркл, інші – засудили за лицемірство, адже пара мала б бути готовою до уваги преси.
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Представники королівської родини вирішили не втручатись у скандальну справу, яка набула чималого розголосу у світі. А от представниці британського парламенту наважились заступитись за принца Гаррі та Меган Маркл. 72 жінки-політикині написали відкритого листа, у якому публічно висловили підтримку герцогині.
"Жінки-депутати від усіх політичних партій відкинули в сторону всі свої розбіжності, щоб висловити свою солідарність з герцогинею Сассекською. У деяких випадках статті і заголовки ЗМІ були вторгненням у ваше приватне життя і намагалися кинути на вас тінь, без будь-якої на те причини. Жінки-члени Парламенту підтримують вас в тому, що не можна допустити, щоб це залишилося без покарання", – йдеться в заяві, яку розмістила Голлі Лінч, очільниця Лейбористської партії.
Що відомо про "війну" герцогів Сассекських із пресою?
На початку жовтня 2019 року принц Гаррі подав судовий позов проти власників таблоїдів Тhe Sun і Daily Mirror. У позові герцог Сассекський звинуватив журналістів у незаконному прослуховуванні його телефону та доступі до голосових повідомлень, що порушує його права людини. У Кенсінгтонському палаці офіційно підтвердили інформацію про судову справу, не розголошуючи всіх деталей. Водночас представники Єлизавети ІІ не вказали, чи підтримують родичі принца Гаррі таке скандальне рішення. А от інсайдери з палацу впевнені: вся родина не в захваті від такої витівки принца Гаррі.
Та це був тільки початок "війни" з пресою. Меган Маркл подала в суд на британський таблоїд Mail on Sunday і його видавця Associated Newspapers. Герцогиня заявила: журналісти перетнули межу закону та неправомірно отримали її особисте листування зі скандальним батьком. Фрагменти рукописів опублікували в таблоїді, відтак порушили політику конфіденційності королівської сім'ї.
Ми віримо в свободу ЗМІ і об'єктивну, правдиву журналістику… Але моя дружина стала однією з нових жертв британських таблоїдів, що розпалюють кампанії проти приватних осіб, не думаючи про наслідки,
– заявив принц Гаррі.
Журналісти вже назвали такі дії герцогів Сассекських "тотальною війною", а новини про цей конфлікт опинилися на шпальтах всіх видань. Водночас принц Гаррі та Меган Маркл вже звернулись до експертів, які допомагають їм покращити імідж в країні. Окрім цього, вони знайшли спосіб боротьби зі ЗМІ: відтепер герцоги Сассекські самі інформують громадськість про всі новини щодо їхньої діяльності, публікуючи все на інстаграм-сторінці.