"Війна струмів" з Бенедиктом Камбербетчем таки вийде у прокат

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Постер фільму "Війна струмів"
Постер фільму "Війна струмів" / IMDd

Фільм про суперечку трьох знаменитих американських винахідників покажуть на екранах вже цієї осені. Окрім Камбербетча , головні ролі стрічки дісталися Майклу Шеннону та Ніколасу Холту.

Історико-біографічна драма, заснована на реальних подіях, розповідає про "війну" між конкуруючими фірмами "електричних титанів" (Томаса Едісона та Джорджа Вестінгауза), а також Ніколем Теслою. Протистояння за використання постійного та змінного струмів тривало майже століття, і закінчилося в кінці листопада 2007 року остаточним переходом споживачів Нью-Йорка з постійного струму на змінний.

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Провідні ролі фільму зіграли: Бенедикт Камбербетч (Томас Едісон), Майкл Шеннон (Джордж Вестінгауз), Ніколас Холт (Нікола Тесла), Кетрін Вотертсон (Маргарет Ерскрін), Том Голланд (Семюель Інсулл), Таппенс Міддлтон (Мері Едісон), Меттью Макфейден (Джон Пірпонт Морган), Конор Макнілл (Вільям Кеммлер), Деміен Молоні (Бурк Кокран).

Війна струмів
"Війна струмів" / Скріншот з трейлеру

Сценарій фільму написав Майкл Митник, а у 2012-му році компанія Тимура Бекмамбетова (російський кінорежисер, продюсер та сценарист) придбала на нього права. Бекмамбетов також мав бути режисером фільму, але в кінцевому результаті кінокартину створював Альфонсо Гомес-Рехон – американський кінорежисер, нагороджений премією Еммі за режисуру міні-серіалу "Американська історія жахів" (Сезон 3: Шабаш, 2013-2014).

Прем'єрний показ кінокартини відбувся ще 9-го вересня 2017-го року на Кінофестивалі в Торонто. У cвітовий прокат фільм планувала випустити 22 грудня 2017-го кінокомпанія The Weinstein Company. Проте в жовтні, після того, як вибухнув скандал щодо звинувачення співвласника компанії Гарві Ванштейна у сексуальних домаганнях, реліз стрічки відклали на невизначений термін. Оновлену версію фільму, продюсером якої був Мартін Скорсезе, презентують 4 жовтня цього року.

Війна струмів: дивитись трейлер фільму онлайн

Автор: Роксолана Гошовська

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Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Гарві Вайнштейн
Джерело: LifeStyle 24
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