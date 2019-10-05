Війна зі ЗМІ: принц Гаррі подав до суду на власників таблоїдів Mirror і Sun

Герцог Сассекський принц Гаррі, який продовжує захищати своє приватне сімейне життя від преси, подав до суду на власників таблоїдів Тhe Sun і Daily Mirror. Онук Єлизавети II звинуватив видання у зломі телефону і незаконному отриманні доступу до повідомлень голосової пошти.

Видання The Guardian коментує дії принца Гаррі, як "тотальною війною" з британською пресою та тиском ЗМІ на його дружину Меган Маркл.

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Так, позови проти двох таблоїдів були подані до суду ще 27 вересня. Прес-служба Букінгемського палацу підтвердила подачу позову. Однак не зазначено, чи йшлося про злом голосової пошти Гаррі, чи Меган Маркл, чи іншої людини з оточення королівського подружжя.

Додамо, що наразі невідомо, до якого періоду належать звинувачення проти Sun і Daily Mirror. Як припускають західні ЗМІ, скандал розгорівся навколо злому ліній особистих телефонів, що відбувся у Великобританії ще на початку 2000-х років.

Крім того, дружина принца Гаррі Меган Маркл на початку жовтня подала в суд на британський таблоїд Mail on Sunday і його видавця Associated Newspapers через незаконну публікацію її особистого листа, який вона адресувала своєму батькові Томасу Марклу. За словами герцога Сассекського, британський таблоїд порушив політику конфіденційності королівської сім'ї та авторські права.

Ми віримо в свободу ЗМІ і об'єктивну, правдиву журналістику … Але моя дружина стала однією з нових жертв британських таблоїдів, що розпалюють кампанії проти приватних осіб, не думаючи про наслідки,

– заявив принц Гаррі.