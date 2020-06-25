Кінорежисерка Ірина Цілик почала роботу над повнометражним фільмом "Я і Фелікс", який екранізує життя хлопчика Тимофія у буремних 90-х. Одним з головних герої картини став український письменник Юрій Іздрик, який зіграє колишнього контррозвідника Фелікса.

"Я і Фелікс" – це екранізація неопублікованого роману чоловіка режисерки Артема Чеха "Хто ти такий?", який з'явиться лише навесні 2021 року. Зйомки фільму заплановані на осінь, проте тирез картини вже з'явився на ютуб-каналі нового кінопродакшену ForeFilms.

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Сюжет фільму "Я і Фелікс"

В основі екранізації дорослішання 8-річного хлопчика Тимофія на тлі буремних 90-х. Режисерка покаже його сім'ю, друзів, перше кохання і спілкування з колишнім контррозвідником Феліксом, який спочатку був близьким другом його бабусі, а згодом стає частиною життя Тимофія.

Ірина Цілик прагне показати власні яскраві спогади дитинства й юності, які виховували й травмували водночас. Проте історія, яка лежить в основі фільму "Я і Фелікс", буде близька й для тих, хто зростав у 90-х, так і для сучасного покоління.

Актори фільму "Я і Фелікс"

Український письменник Юрій Іздрик зіграв у тизері одну з головних ролей – Фелікса – солдата ГРУ, який глибоко травмований досвідом війни. Режисерка Ірина Цілик запевняє, що під час написання сценарію типаж Фелікса подумки повертав її до Іздрика, з яким її звела доля в турі на півтора місяці.

8-річного хлопчика Тимофія у тизері грає син режисерки Андрій. Проте те, чи зіграє він у фільмі, буде відомо лише після проведення кастингу.

Я і Фелікс: дивіться тизер онлайн