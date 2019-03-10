Вийшов новий трейлер до біографічного фільму "Толкін" про автора "Володаря перснів": відео

Біографічна кінострічка про автора культового роману "Володаря перснів" Джона Роналда Толкіна незабаром вийде на великий екран. Про це свідчить офіційний трейлер до фільму, який переглянули вже майже 2 мільйони разів.

Відеоролик з'явився на YouTube-каналі компанії Fox Searchlight в середу, 6 березня. За декілька днів його переглянули майже 2 мільйони разів.

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Фільм "Толкін" (Tolkien) розповість про знаменитого письменника і автора культової трилогії і фільмів з однойменною назвою "Володар перснів" Джона Роналда Руела Толкіна.

В режисерське крісло сів Dome Karukoski, а над сценарієм працював Девід Глісон. Головна роль у кінострічці дісталася Ніколасу Голту, а інші ролі у фільмі зіграли Лілі Коллінз, Дерек Джекобі, Пем Ферріс та інші.



Фрагмент з фільму "Толкін" (Tolkien) / IMDb

В центрі сюжету Дж. Р. Р. Толкін постає в юнацьких роках перед Першою світовою війною. Хлопець – сирота, тому намагається знайти справжніх друзів, відшукати вірне кохання, а також сконцентрувати своє натхнення в правильне русло. Подальші події підводять його до початку Першої світової війни, яка загрожує розірвати на частини його "братство". Всі ці переживання надихнули Толкіна на написання знаменитих історій про Середзем'я.

Прем'єра кінокартини запланована на травень 2019 року.

Дивитися трейлер до фільму "Толкін" (Tolkien): відео