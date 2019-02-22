Вийшов перший трейлер до скандального фільму про Майкла Джексона: відео

В мережі з'явився перший офіційний трейлер до документального фільму про короля поп-музики Майкла Джексона. У кінострічці "Залишаючи Неверленд" (Leaving Neverland) розповідатимуть про його життя в цілому та про невідомі скелети з його шафи.

На кінофестивалі Sundance, що проходив в місті Парк-Сіті з 24 січня по 3 лютого, що в США, відбулася прем'єра фільму про знаменитого співака, актора, композитора і танцюриста Майкла Джексона для гостей світського заходу. Простий глядач побачить кінострічку в березні 2019 року, однак перший трейлер телеканал HBO опублікував на своєму YouTube-каналі.

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Кінокартина "Залишаючи Неверленд" (Leaving Neverland) складатиметься з двох частин, в одній з яких розповідатиметься про легендарного короля як про педофіла. Двоє хлопчиків, Джеймс Сейфчак і Вад Робсон, відверто зізнаються про домагання сексуального характеру, яких вони зазнали від співака після знайомства з ним. На той час їм було 7 і 10 років відповідно.

На даний момент 37-річний Джеймс працює програмістом, а 41-річний Вад – хореографом, у них є свої сім'ї, однак вони наважилися повернутися в минуле і розповісти про свої дитячі травми. Зазначається, що у фільмі коментарі щодо цієї ситуації даватимуть також дружини чоловіків і їхні батьки.

Варто додати, що фільм набув неабиякого розголосу, оскільки родичі Майкла Джексона стверджують, що в сюжет закладено неправдиві факти. Вони назвали мотив кінострічки "черговим перефразуванням застарілих тверджень, що дискредитують Майкла Джексона".

Дивитися трейлер до фільму "Залишаючи Неверленд" (Leaving Neverland): відео