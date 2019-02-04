Вийшов перший український трейлер до фільму "Форсаж: Гоббс і Шоу": відео

Продовження культового фільму "Форсаж" незабаром вийде на великий український екран. В мережі з'явився перший офіційний український трейлер до частини, яка має назву "Форсаж: Гоббс та Шоу".

Cтудія Universal Pictures представила перший трейлер до фільму "Форсаж: Гоббс та Шоу", а компанія B&H Film Distribution Company опублікувала офіційну українську версію на своєму YouTube-каналі.

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Нова частина буде неподібною на попередню, це буде так званий спін-оф. Серед персонажів нової кінокартини, які фігурували в попередніх частинах, будуть лише спецагент Гоббс, якого грає Двейн Джонсон, і злочинець Шоу, роль якого незмінно виконує Джейсон Стетхем.

За сюжетом, супротивники, які ніколи не будуть довіряти один одному, будуть змушені об'єднатися. У них з'явиться важлива спільна місія – врятувати світ від нищівної біологічної атаки.

Також в головних ролях знімалися Гелен Міррен, Ванесса Кірбі та Ідріс Ельба. В український прокат кінострічка вийде в серпні 2019 року.

Дивитися трейлер до фільму "Форсаж: Гоббс і Шоу" (відео):