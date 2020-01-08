Вийшов трейлер другого сезону серіалу "Статеве виховання" з Джилліан Андерсон

Стримінговий сервіс Netflix на ютуб-каналі опублікував трейлер другого сезону очікуваного комедійного серіалу "Статеве виховання" (Sex Education). Прем’єра другого сезону на Netflix відбудеться 17 січня. Ролі виконали Ея Баттерфілд, Джилліан Андерсон, Шуті Гатва.

Комедійно-драматичний серіал "Статеве виховання" розповідає про проблеми учнів середньої школи у невеликому містечку Мурдейл. Головний герой – 16-річний юнак Отіс Мілберн, який переживає не найкращий період у своєму житті. Його батьки розлучилися. Отіс залишився жити з матір’ю Джин Мілберн. Вона розумна та відверта жінка, працює секс-терапевтом. У своєму домі хлопець часто чує слово "секс" і розмови на "дорослі" теми.

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У перші ж дні навчального року Отісу доводиться допомогти з сексуальними пролемами шкільному розбишаці в обмін на обіцянку залишили в спокої його друга. Талант Отіса вирішувати інтимні проблеми підлітків помічає шкільна "зірви голова" та "погана дівчинка" Мейв Вейлі. Вона пропонує Мілберну консультувати однокласників за гроші. Отіс намагається зблизитися з Мейв, тому погоджується на її ідею створити у школі підпільні курси сексуального виховання.

Кожен сюжетний хід у серіалі починається зі сцени сексу і позначає проблему, яку доведеться вирішувати головному герою. Команда творців "Статевого виховання" приділила велику увагу актуальним проблемам, з якими стикаються підлітки: булінг, конфлікт поколінь, вживання наркотиків, можливі причини для суїциду. Сексуальні проблеми підлітків стають тлом для висвітлення більш глибоких питань, таких як: прийняття власної індивідуальності, пошуку сенсу життя та інших. Головна увага зосереджена на стосунках між людьми.

"Статеве виховання" другий сезон трейлер: дивитись відео онлайн

У другому сезоні глядачі зможуть побачити нових героїв, нові бачення на проблеми, а також розвиток подій у житті Отіса та його друзів.

Перші 8 серій першого сезону "Статевого виховання" за тиждень мали 40 мільйонів переглядів і отримали позитивну оцінку критиків. Пропонуємо згадати події першого сезону, переглянувши його трейлер.

"Статеве виховання" перший сезон трейлер: дивитись відео онлайн