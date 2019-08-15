Візуалізація Меган Маркл спрацювала на 100%: мережу підірвало її архівне фото з "Кейт Міддлтон"

Цілком ймовірно, що голлівудська принцеса Меган Маркл таки "притягла" до себе своє королівське життя. Фанати герцогів Сассекських обговорюють новий знімок екс-акторки, на якому вона сфотографувалася з "Кейт Міддлтон" за два роки до знайомства з принцом Гаррі.

Днями у мережі знову поширилися чутки про ворожнечу між невістками Єлизавети ІІ. Іноземний журналіст написав статтю про те, що Кейт Міддлтон перенесла свою подорож до Шотландії через те, що наразі там перебуває Меган Маркл. Однак у мережі з'явився архівний знімок екс-акторки, дивлячись на який можна заперечити її нелюбов до своєї зовиці, адже з тим, кого не люблять, не фотографуються.

Читайте також: Іспанські канікули: Меган Маркл відсвяткувала день народження на Ібіці з принцом Гаррі, – ЗМІ

Представники іноземного видання віднайшли в архівах Меган Маркл її фото, зроблене у 2014 році. Фанатів неабияк здивувало те, що на фото їхній кумир тримає в руках журнал, на обкладинці якого Кейт Міддлтон. Саме тоді британка вже три роки називалася герцогинею Кембриджською і носила під серцем другу дитину.

Варто додати, що в лютому 2019 року один із колишніх друзів Меган Маркл Пірс Морган заявив, що та завжди мріяла про знайомство з завидним холостяком і мріяла про королівське життя. А в травні подруга герцогині Сассекської Ліззі Канді підтвердила, що Меган дуже хотіла стати частиною британської королівської сім'ї, що їй, власне, вдалося, а після цього перестала спілкуватися з журналісткою. Тому деякі фанати королівського подружжя жартують, що з візуалізацією Меган Маркл на "ти".



Меган Маркл у 2014 році / Instagram / @_thepeoplesduchess_