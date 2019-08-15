Візуалізація Меган Маркл спрацювала на 100%: мережу підірвало її архівне фото з "Кейт Міддлтон"

243 Читать новость на русском
Меган Маркл
Меган Маркл / Instagram / @_thepeoplesduchess_

Цілком ймовірно, що голлівудська принцеса Меган Маркл таки "притягла" до себе своє королівське життя. Фанати герцогів Сассекських обговорюють новий знімок екс-акторки, на якому вона сфотографувалася з "Кейт Міддлтон" за два роки до знайомства з принцом Гаррі.

Днями у мережі знову поширилися чутки про ворожнечу між невістками Єлизавети ІІ. Іноземний журналіст написав статтю про те, що Кейт Міддлтон перенесла свою подорож до Шотландії через те, що наразі там перебуває Меган Маркл. Однак у мережі з'явився архівний знімок екс-акторки, дивлячись на який можна заперечити її нелюбов до своєї зовиці, адже з тим, кого не люблять, не фотографуються.

Читайте також: Іспанські канікули: Меган Маркл відсвяткувала день народження на Ібіці з принцом Гаррі, – ЗМІ

Представники іноземного видання віднайшли в архівах Меган Маркл її фото, зроблене у 2014 році. Фанатів неабияк здивувало те, що на фото їхній кумир тримає в руках журнал, на обкладинці якого Кейт Міддлтон. Саме тоді британка вже три роки називалася герцогинею Кембриджською і носила під серцем другу дитину.

Варто додати, що в лютому 2019 року один із колишніх друзів Меган Маркл Пірс Морган заявив, що та завжди мріяла про знайомство з завидним холостяком і мріяла про королівське життя. А в травні подруга герцогині Сассекської Ліззі Канді підтвердила, що Меган дуже хотіла стати частиною британської королівської сім'ї, що їй, власне, вдалося, а після цього перестала спілкуватися з журналісткою. Тому деякі фанати королівського подружжя жартують, що з візуалізацією Меган Маркл на "ти".

Меган Маркл 2014 рік
Меган Маркл у 2014 році / Instagram / @_thepeoplesduchess_

blog_ava
Вчені назвали продукт, який зможе подолати ожиріння
сьогодні
5999
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Кейт Міддлтон
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Zaxidfest 2019: програми, учасники та ціни на квитки
сьогодні 10:45 Zaxidfest 2019: програми, учасники та ціни на квитки
930
Місячний календар стрижок на серпень 2019: цікаві поради
14 серпня 15:01 Місячний календар стрижок на серпень 2019: цікаві поради
3556
Мілі Куніс – 36: Топ-4 ролі голлівудської акторки з України
14 серпня 12:00 Мілі Куніс – 36: Топ-4 ролі голлівудської акторки з України
Юлія Девда 2884
"Страшнi iсторiї для розповiдi у темрявi": доза страху і ностальгії
13 серпня 14:38 "Страшнi iсторiї для розповiдi у темрявi": доза страху і ностальгії
Юлія Ліпенцева 686
Італія на 360: тижнева мандрівка по країні вина та сиру
13 серпня 13:39 Італія на 360: тижнева мандрівка по країні вина та сиру
912
Новини
Більше новин
Залиште відгук