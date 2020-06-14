Український хореограф та танцівник влаштував сімейну зйомку з дружиною Ліланою та сином Леоном на вулицях Києва. Родина Влада Ями обрала стильні family look.

Після послаблення карантинних обмежень зіркова родина поступово повертається до повноцінного життя й насолоджується прогулянками столицею. Одну з них Влад Яма вирішив показати фоловерам в інстаграм-профілі.

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На серії світлин він позує з дружиною Ліліаною та сином Леоном. Якщо кохана досить часто постає з танцівником під прицілом камер, то первісток зірки з'являється на публіці вкрай рідко. Для зйомки сім'я обрала family look. На хореографу та його малюку однакові картаті костюми сірого кольору з червоними вставками та яскраві червоні кросівки.

Натомість Ліліана обрала костюм нюдового кольору, який складався з широких штанів з високою талією, олімпійки з капюшоном та короткого топу без бретелей. Стильний образ вона завершила масивними чорними босоніжками.

"Сім'я – моя гордість і найбільше досягнення. Немає нічого крутішого, ніж йти за руку зі своїм сином, особливо коли за другу його тримає улюблена дружина. У нашому новому family look відчуваємо себе справжньою командою", – написав Влад Яма.

Варто зазначити, що зіркова родина не надто охоче показує обличчя свого сина, тому Леон позував поряд з батьками, переважно обернений спиною до камери. Навіть попри це фото переповнені теплом та позитивною енергією, як зауважили фоловери у коментарях. Шанувальники також не оминули увагою зовнішність дружини Влада Ями й вкотре акцентували на її красі.