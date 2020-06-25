Український хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав дивовижні відео з водної прогулянки. Танцівник вирішив покатати синочка хвилями Дніпра на водному скутері.

Цього року знаменитості надають перевагу мандрівкам Україною та відпочинку неподалік від дому. Оскільки пандемія коронавірусу не дозволяє насолодитися відпусткою на березі моря, то зірки шоу-бізнесу вирішили проводити час на водних прогулянках Дніпром. До їх числа належить і Влад Яма, який на особистій сторінці в інстаграмі оприлюднив серію відео з екстремальної поїздки.

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Хореограф рідко публікує в мережі кадри, на яких зображений його син Леон. Влад досі не показав обличчя хлопчика, він намагається тримати сімейне життя подалі від сторонніх очей.

На серії роликів Яма зображений на водному скутері у спеціальному захисному жилеті. У сонячний теплий день він вирішив організувати прогулянку річкою та насолодитися моментом. Танцівник виглядає усміхненим та щасливим.

Маленький Леон був в захваті від такого відпочинку. Звісно, що це незабутні емоції для дитини. Син із батьком чудово та активно провели час.

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