Популярний український хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма разом із дружиною Лілією станцював під запальний трек Mozgi – Chicabamboni.

Зіркове подружжя Влада та Лілії долучилося до флешмобу #chicabamboni, який вже встиг викликати резонанс сереж користувачів мережі. Вони зняли запальне відео для TikTok. Ролик один із виконавців пісні, Потап опублікував на особистій сторінці в інстаграмі.

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Танець Влада Ями та його дружина

Оскільки Влад є професійним танцівником, то рухи виконував дуже красиво та, водночас, звабливо. Яма під час танцю показав свою привабливість та харизматичність. Не залишилася поза увагою і його кохана. Лілія продемонструвала спокусливу фігуру в обтислому вбранні. Також під час танцю вона похизувалася сексуальністю та жіночністю.

Родзинкою ролику, що додавала йому еротичності, стало жовте освітлення навколо ліфта, на тлі якого зображені Влад та Лілія.

Потап у дописі жартома зазначив, що ця пара отримує приз за найбільш професійний варіант виконання рухів та проходить у фінал "Танців із зірками", отримавши найвищі оцінки.

Додамо, у флешмобі також взяли участь Катя Осадча та Юрій Горбунов. Зіркова пара станцювала вдома у більш жартівливому варіанті, на обличчях телеведучих сяяли усмішки.