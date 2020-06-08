Український танцюрист та суддя численних телевізійних проєктів побудував свою кар'єру в Києві, проте зрідка навідує батьків у рідному Запоріжжі. День Святої Трійці Влад Яма провів з мамою та татом, підкоривши фоловерів сімейним фото.

Зворушливий кадр Влад Яма опублікував на особистій сторінці в інстаграмі. Разом з дружиною Ліліаною та сином Леоном він відправився в Запоріжжя, аби навідати батьків та відсвяткувати з ними Зелену неділю.

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На фото він позує з мамою Любов'ю та татом Миколою, який навіть має особистий профіль в інстаграмі. Родина насолоджувалася відпочинком поблизу приватного будинку та не приховувала свого задоволення від зустрічі. Зірковий син постав в обіймах своїх батьків та відверто зізнався, що вони, на його думку, навіть помолодшали після довгої розлуки.

Здається, цього разу батьки навіть помолодшали! Люблю вас,

– написав Влад Яма.

На кого схожий Влад Яма

Попри те, що танцівник не приховує своєї родини від публіки, їхні спільні кадри з'являлися в мережі досить давно. Тому фоловери одразу ж припустили, на кого схожий зірковий син. Шанувальники були одностайними у своїх судженнях і в коментарях заявили, що Влад Яма – копія мами Любові. Також не менш уважні прихильники зазначили, що його 4-річний син Леон схожий на дідуся Миколу. "Не те слово", – не став заперечувати танцюрист.

Фото Влада Ями з батьками