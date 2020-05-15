Влад Яма підозрює, що мав коронавірус: Організм поводився дивно

Популярний український хореограф, суддя проєкту "Танці з зірками" Влад Яма зізнався, що міг перехворіти коронавірусом, перебуваючи в Маямі. Там в артиста було досить дивне самопочуття. Із симптомів був сухий кашель та температура.

Коронавірус вразив вже не одну знаменитість. На жаль, у декого він забрав життя. Та є й ті, хто навіть не одразу зрозумів, що інфікований. У відвертому інтерв'ю виданню "Факти" танцівник Влад Яма зізнався, що, ймовірно, перехворів коронавірусом, коли відпочивав в Америці.

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Артист повернувся з Маямі менш, ніж за місяць до початку карантину, а саме – 20 лютого. Влад зізнався, що там його організм поводився досить дивно.

Було відчуття, що я надихався холодного повітря на ранковій пробіжці. Було дванадцять градусів тепла, я вийшов у футболці, потім спітнів і після повернення з вулиці почав кашляти. Цей кашель затягнувся на два тижні, був сухим і досить дивним – приходив сильними нападами. Один раз протягом цього всього часу мене кинуло в жар. Висока температура трималася рівно годину,

– розповів Яма.

Чоловік каже, що ні в дружини, ні в сина, ні в тих, хто контактував із ним, жодних симптомів захворювання не було. Тест на коронавірус Влад не робив, проте є велика ймовірність того, що це був саме COVID-19.

Зазначимо, станом на 15 травня в Україні зафіксували 17 330 випадків зараження коронавірусом, з яких 476 – летальні. Вдалося одужати 4 473 хворим. За останню добу померли 20 людей, а виздоровіли – 330.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу