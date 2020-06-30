Український танцівник Влад Яма за час своєї кар'єри встиг стати суддею численних телевізійних проєктів. Крайнім із них стало шоу "Танці з зірками". Влад родом із Запоріжжя, проте працює в Києві. Інколи він приїжджає до батьків, не забуває про важливість спілкування і цінує найдорожчих. Артист зворушливо привітав батька із днем народження.

Допис Яма опублікував на особистій сторінці в інстаграмі. Він не приховує батьків від громадськості, але рідко поширює фото з ними в мережі, тому така публікація викликала неабиякий ажіотаж серед його підписників.

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Влад Яма з батьком

Спільну світлину хореограф оприлюднив з нагоди дня народження тата. Миколі Ямі виповнилося 72 роки. Чоловік навіть має власний акаунт в інстаграмі і син позначив його в дописі.

Влад поділився з шанувальниками селфі, на якому позує з батьком на тлі водойми. Микола одягнений у вишиванку, а його зірковий син – сорочку з літнім принтом. Обоє виглядають неймовірно щасливими та радіють не частим, але душевним зустрічам.

Батькові сьогодні 72 роки. Люблю, поважаю і вчуся!

– написав в публікації Яма.

У коментарях прихильники танцівника висловлюють вітання його татові, бажають здоров'я, довгих років життя та зазначають, що він виховав сина, яким пишається Україна.