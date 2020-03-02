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Влад Дарвін показав шрами на грудях від нігтів запальної дружини

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Влад Дарвін та його дружина / Instagram / @darwinvlad

Популярний український співак та продюсер Влад Дарвін декілька місяців тому одружився. Тепер артист зізнався, що у нього є сліди на грудях, які дружина залишила йому нігтями після сварок.

Влад Дарвін побрався з вірменською співачкою Христиною Марті в листопаді минулого року. Днями вони повернулися з весільної подорожі та в інтерв'ю ведучій Соломії Вітвіцькій для її телеграм-каналу "Особливе з Соломією" артист зізнався, що їхні з Христиною сварки не минають безслідно.

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Зіркове подружжя Влада та Христини є досить емоційним, про що свідчать шрами на грудях чоловіка після сварок. Як зазначає виконавець, суперечки бувають часто і навіть показав свої шрами на грудях – сліди нігтів запальної дружини. За що були конфлікти молодята не пам'ятають, проте миритися завжди першим іде Влад.

Засмаглі, щасливі і закохані! Хай так буде завжди! Бо де любляться, там і чубляться – давня українська приказка,
– написала під відео Соломія. 

Христина також розповіла, що коханий записав її одразу у два тренажерні зали та слідкує, щоб вона не пропускала тренувань.

Що відомо про шлюб Влада та Христини?Український співак і продюсер Влад Дарвін та джазова виконавиця з Вірменії Христина Марті познайомилися під час одного із концертів. Влад та його обраниця одружилися в листопаді 2019 року. Вінчання відбулося за українським звичаєм у тихому сімейному колі. А от саме весілля було досить незвичайним. Закохані наважилися на експеримент та провели його у тайському стилі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vlad Darwin (@darwinvlad)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vlad Darwin (@darwinvlad)

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Зіркові романи
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