Влад Топалов переніс дві операції у 2020 році: відома причина

Високосний рік для сім'ї ведучої Регіни Тодоренко, яка живе і працює в Росії, почався не зовсім вдало. Її чоловік Влад Топалов переніс дві операції, про що відверто розповів на інстаграм-сторінці.

У самому дописі Влад Топалов вирішив поскаржитись на невдалий початок 2020 року. Всього за 2 тижні він змушений був звернутись до лікарів та погодитись на операції. На фото, яке російський артист опублікував у мережі, видно, як він позує на лікарняному ліжку з еластичним бинтом.

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"Два тижні 2020 року – дві операції! Явно Дід Мороз переплутав записки там у себе! Зовсім не це я писав, поки били куранти! Та ще й з'їсти папір довелося! Дорогий Дідусю Мороз, я все розумію, поки без претензій, тобі теж треба випити і відпочити. Але ти, як прийдеш до тями, перевір, будь ласка, списки бажань. У моїх – щотижневих скальпелів і крові не було!" – написав з іронією Влад Топалов.

А вже в інстаграм-сторіс співак розповів, що поголився та заніс інфекцію в невеликий поріз. Тому після утворення гною під пахвою Влад Топалов пішов до шпиталю та переніс дві операції. Співак не приховує свого здивування, адже ніколи не думав, що таке може трапитись. Тому порадив прихильникам дбати про своє здоров'я та ретельно ставитись до гігієни тіла.

Як відомо, Влад Топалов вже понад 2 роки живе у Москві з Регіною Тодоренко та виховує з нею 1-річного сина. Зірка "Орла и Решки" активно веде свій інстаграм-блог та знімає випуски авторської програми для російського телеканалу "Пятница". Наразі ведуча повернулась до Одеси, де проводить час зі своїми родичами та сином. Водночас Влад Топалов зізнався, що залишився у Москві та не може нічого робити через перенесені операції.