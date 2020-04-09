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Влад Яма долучився до соціальної кампанії МОЗ #ПідтримуюЛікарів: зворушливе відео

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Влад Яма / Instagram / @vladyama_official

Відомий український хореограф, суддя проєкту "Танці з зірками" Влад Яма не залишається осторонь новин про коронавірус. Танцівник долучився до соціальної кампанії МОЗ та зателефонував до лікаря швидкої допомоги Ірини.

Нині лікарі є справжніми героями, які працюють, не покладаючи рук. Вони щодня ризирують своїм життям та рятують тих, хто страждає від смертельної вірусної пневмонії, яку спричинив коронавірус. Міністерство охорони здоров'я України започаткувало соціальну кампанію #ПідтримуюЛікарів, до якої залучає зірок українського шоу-бізнесу. До їх числа долучився й хореограф Влад Яма.

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Для лікарів надзвичайно важливою зараз є підтримка. Саме вони залишилися на передовій протидії пандемії і без них нам не вдасться перемогти хворобу. Тому МОЗ закликає усіх висловити слова вдячності медичним працівникам і залучає до цього відомих людей.

Сюприз лікарю швидкої допомоги Ірині з Вінницької області зробив Влад Яма. Він сконтактував з нею за допомогою відеозв'язку. Танцівник у теплій розмові підтримав дівчину, побажав їй сил та зізнався, що дуже цінує роботу усіх медпрацівників.

Ірина подякувала хореографу та приємні слова та попросила залишатися вдома і ретельно мити руки. 

"Долучайтеся до нашої ініціативи #ПідтримуюЛікарів. Подякуйте медикам за їхню самовіддану й небезпечну роботу! Зараз вони особливо потребують уваги й теплих слів!"
– закликають в МОЗ.

Додамо, станом на 9 квітня в Україні зафіксовано 1892 випадки інфікування коронавірусом. Від захворювання вже померли 57 людей, 45 вдалося одужати. За добу виявили 224 нові випадки. Серед нових хворих є 8 дітей. Уряд закликає українців дотримуватися правил карантину та залишатися вдома. Лише за таких умов можна вберегти себе та рідних і якомога швиидше повернутися до звичного життя. 


Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус в Україні Міністерство охорони здоров’я LifeStyle
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