Влад Яма показав запальні танці з дружиною на карантині: відео

Популярний український хореограф, суддя телепроєкту "Танці з зірками" Влад Яма проводить карантин активно. Разом із дружиною він станцював енергійний танець.

Багато хто не знає, чим зайняти себе на карантині. Багато українських зірок радять фільми та серіали, які варто подивитися, книги, які слід перечитати та інші заняття, які допоможуть відпочити та провести час з користю. Влад Яма запропонував прихильникам потанцювати.

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На ролику хореограф енергійно танцює разом із своєю дружиною Ліліаною. Та перш, ніж запросити жінку до танцю, Влад, згідно з рекомендаціями МОЗ, продезінфікував руки антисептиком.

Артист коротко прокоментував відео: "Я-МИ сидимо вдома! Ну як сидимо, танцюємо!"

Раніше Яма поширив ролик, на якому Ліліана потрапляла м'ячем в корзину для баскетболу. Отож, зіркове подружжя не втрачає часу даремно і активно проводить карантинні будні.

Зазначимо, станом на 30 березня в Україні зафіксували 485 випадків захворювання коронавірусом. 14 людей померли, 6 вдалося одужати. Громадян закликають залишатися вдома та дотримуватися правил гігієни, щоб не наражати своє здоров'я та життя на небезпеку.



Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу