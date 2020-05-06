Влад Яма розповів пікантні подробиці стосунків з дружиною: Три місяці ходили за руку
Популярний український хореограф, суддя телепроєкту "Танці з зірками" Влад Яма не часто говорить про особисте життя. Довгий час він навіть не зізнавався, що одружений. Проте тепер не лише розсекретив дату весілля, а й поділився пікантними подробицями стосунків з коханою.
Співачка Оля Полякова на особистій сторінці в інстаграмі проводить прямі ефіри, під час яких грає із знаменитостями гру "Правда чи дія". Черговим гостем трансляції артистки став Влад Яма. Він не лише зняв футболку та зробив макіяж, а й розповів, як розпочиналася його історія кохання з Ліліаною.
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Влад зізнався, що боявся налякати кохану і не хотів тиснути на неї в тому, що стосувалося інтимного життя, тому перші три місяці їхні стосунки не заходили далі поцілунків.
Я не сильно наполягав, бо коли зустрів її, відчув, що це надовго. Боявся наступати, пришвидшувати події. Тому ми довго цілувалися, ходили за ручку, я її підвозив в машині додому і просто проводжав. Радий, що було саме так. Тривало це приблизно три місяці. Цілувалися, обнімалися, танцювали гарячі танці,
– розповів танцівник.
Після таких зізнань Влада Полякова запитала його, чи не було розчарування після того, як сталося те, на що він так чекав.
Це був швидкий феєрверк! (сміється – LifeStyle 24). Чекав цього три місяці. Але було круто, я навіть не вірив своєму щастю,
– зізнався Яма.