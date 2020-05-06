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Влад Яма розповів пікантні подробиці стосунків з дружиною: Три місяці ходили за руку

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Влад Яма з дружиною
Влад Яма з дружиною / Instagram / @vladyama_official

Популярний український хореограф, суддя телепроєкту "Танці з зірками" Влад Яма не часто говорить про особисте життя. Довгий час він навіть не зізнавався, що одружений. Проте тепер не лише розсекретив дату весілля, а й поділився пікантними подробицями стосунків з коханою.

Співачка Оля Полякова на особистій сторінці в інстаграмі проводить прямі ефіри, під час яких грає із знаменитостями гру "Правда чи дія". Черговим гостем трансляції артистки став Влад Яма. Він не лише зняв футболку та зробив макіяж, а й розповів, як розпочиналася його історія кохання з Ліліаною.

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Влад зізнався, що боявся налякати кохану і не хотів тиснути на неї в тому, що стосувалося інтимного життя, тому перші три місяці їхні стосунки не заходили далі поцілунків. 

Я не сильно наполягав, бо коли зустрів її, відчув, що це надовго. Боявся наступати, пришвидшувати події. Тому ми довго цілувалися, ходили за ручку, я її підвозив в машині додому і просто проводжав. Радий, що було саме так. Тривало це приблизно три місяці. Цілувалися, обнімалися, танцювали гарячі танці,
– розповів танцівник.

Після таких зізнань Влада Полякова запитала його, чи не було розчарування після того, як сталося те, на що він так чекав.

Це був швидкий феєрверк! (сміється – LifeStyle 24). Чекав цього три місяці. Але було круто, я навіть не вірив своєму щастю,
– зізнався Яма.

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Зіркові романи LifeStyle
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