Влад Яма розповів про спортивні тренування та харчування: Я завжди був незадоволений собою

Український хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма підтримує спортивну форму та активно тренується. Танцівник розповів, що саме робить для хорошого стану тіла та яких правил харчування дотримується.

Більшість чоловіків прагнуть виглядати привабливо та спортивно. До них належить і хореограф Влад Яма. Знаменитий красень зізнався, що багато працює над собою. Де б він не був, старається не пропускати тренувань, а ранкова пробіжка – це обов'язковий ритуал. Детально про своє спортивне життя він розповів другу та фітнес-тренеру Сергію Палкіну під час відпочинку в Маямі. Відео розмови можна переглянути на ютуб-каналі Palkin Team.

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Хореограф зазначив, що через напружений графік роботи він звик бігати зранку по 40-50 хвилин натщесерце, після цього снідати і займатися справами. Влад зізнався, що любить споживати усі каші, окрім перлової. Віддає перевагу кіноа, гречці та рису.

Під участі в проєкті "Танці з зірками" в 2007 році танцівник дуже схуднув.

Я був у мінімальній вазі за все своє життя. Все через тренування, танці та постійні нерви. Тоді зрозумів, що зі мною щось не так. Подивився в дзеркало і побачив там лише ребра. Мені здалося, що для чоловіка – це неправильно. Після цього почав займатися в залі з тренером,

– поділився Яма.

Перший місяць його раціон складався з домашнього сиру з горіхами, двох-трьох обідів протягом дня (курка або риба з овочами), а вечеряв відвареними яйцями та зеленим яблуком.

Зараз Влад слідкує за режимом харчування та тренуваннями.

Якщо солодощі, то це недільний ранок, таке свято. Три рази на тиждень маю силові тренування,

– розповів хореограф.

Він також зізнався, що ніколи не мав кубиків і завжди був трішки незадоволений собою. Проте зараз він активно працює над тим, щоб наступного року полетіти в Маямі в досконалій фізичній формі.

Влад Яма розповів про фізичні тренування та харчування: дивіться відео онлайн