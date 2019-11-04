Влад Яма станцював з Могилевською в ефірі "Танців з зірками" та зізнався, чи був у них роман

Український хореограф під час одинадцятого випуску шоу "Танці з зірками" Влад Яма покинув на декілька хвилин своє суддівське крісло та виконав уривок з танцю з екснапарницею Наталією Могилевською. Останній прямий ефір символічно був присвячений "Поверненню героїв".

На танцювальному паркеті переможниця 4 сезону проєкту "Танці з зірками" та учасниця 1 сезону виконала одну зі своїх нових пісень "Покохала", яку присвятила новому коханому. За словами співачки, її обранець наразі перебуває далеко від неї, але всі слова пісні – для нього. Щодо спільного виступу Ями та Могилевської, то наприкінці виступу вони виконали запальний бальний танець.

Читайте також: "Танці з зірками 2019" 11 випуск: повернення легенд на шоу та випробування конкуренцією

"Танці з зірками 2019" 11 випуск: дивитись онлайн – виступ Влада Ями та Наталії Могилевської

Що цікаво, перед виступом у короткому відеоогляді Влад Яма розповів про участь з Могилевською у першому сезоні шоу "Танців" та зізнався, що у нього все ж був роман з Наталією під час проєкту 1 сезону у 2006 році.

Чи був у мене роман з Наталією Могилевською? Так, звичайно, був,

– поділився неочікуваними подробицями Влад Яма.

Через 13 років після спільної участі в проєкті у пари змінилось чимало – Влад Яма одружився з Ліліаною Кудлай (2015) та виховує сина Леона, а Наталія Могилевська з 2006 по 2011 була одружена з бізнесменом Єгором Долініним.

Що відомо про "Танці з зірками"?Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Їх виступи оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Григорій Чапкіс, Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проєкт "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проєкт "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.