Влад Яма та його дружина розповіли про стосунки на карантині: Здатні пережити і не таке

Популярний український хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма та його дружина Ліліана проводять карантин із сином. Зіркове подружжя розповіло, як їм вдається зберігати спокій протягом тривало часу та зізналося, що разом здатні пережити і не таке.

Влад та Ліліана не сумують і весело та з користю проводять час: влаштовують запальні танці, тренуються разом та навіть встигли зробити домашню фотосесію, коли фотограф був на відстані 400 кілометрів. Проте протягом тривалого часу перебування закоханих удвох, можуть виникнути труднощі та конфлікти. Пара на особистих сторінках в інстаграмі розповіла, що допомагає їм зберігати гармонію у стосунках та як змінилося життя в ізоляції.

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Закохані опублікували на своїх акаунтах однакові чорно-білі фотографії. Вони наповнені ніжною атмосферою та неймовірною любов'ю.

Влад зображений з оголеним торсом, а Ліліана – в білому вбранні. Чоловік з дружиною притулилися щоками один до одного та закрили очі, на їх обличчях сяють усмішки.

За останній місяць ми з Ліліаною зрозуміли, що разом здатні пережити і не таке. Навчилися ще більше радіти дрібницям і насолоджуватися природою. І, незважаючи на мої годинні напади гикавки, ми зберігаємо внутрішній спокій, чого і вам бажаємо,

– написав в публікації танцівник.

Дружина підтримала Влада та зазначила, що на карантині вони стали краще розуміти один одного. Тому вимушені канікули позитивно вплинули на стосунки в сім'ї.

На щастя, у нас нічого не змінилося, навіть навпаки – покращилося. Краще стали розуміти і відчувати один одного. Цінувати те, що раніше не цінували. Головне, що я зрозуміла – потрібно завжди розмовляти і обговорювати будь-які питання. Інакше можна вибухнути. Якщо людина любить, то готова йти на компроміси,

– зізналася красуня.



Влад Яма з дружиною / Instagram / @vladyama_official