Влад Яма влаштував пристрасну фотосесію з дружиною в ванній: чуттєві кадри
Популярний український хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма під час карантину влаштував чуттєву фотосесію з дружиною у ванній. Подружжя позувало в пристрасних позах на вебкамеру.
На карантині можна придумати багато оригінальних ідей для корисного проведення часу. Наприклад, влаштувати романтичну фотосесію з коханою людиною. Саме так і вчинило зіркове подружжя Влада та Ліліани. Вони позували на вебкамеру для фотографа Руслана Гаврилюка. Він натомість поділився результатом такої зйомки на особистій сторінці в інстаграмі.
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На світлинах кохана танцівника постала у сірому короткому топі та джинсах, а також в чорному боді. Розкішне довге волосся вона вклала в локони, а на обличчі зробила насичений макіяж з акцентом на очах. Влад надав перевагу білій майці та джинсам.
Закохані також опубілкували ніжні світлини в мережі. Влад зазначив, що можна робити фотографії навіть тоді, коли вас із фотографом розділяють 400 кілометрів.
Уявляєте, що навіть фотосесію можна зробити онлайн? Та ще й яку… Неймовірну! Дякую, Руслане, за такий експеримент, а також за те, що дуже влучно підкреслив настрій нашого часу. А дорогоцінні кадри будуть нам завжди нагадувати про цей період,
– розповіла про враження Ліліана.
Влад Яма з дружиною позували у ванній / Instagram / @ruslan_gavryliuk
Чуттєва фотосесія Влада та Ліліани / Instagram / @ruslan_gavryliuk
Ліліана Яма позує в ванній / Instagram / @ruslan_gavryliuk
Влад та Ліліана / Instagram / @ruslan_gavryliuk
Хореограф Влад Яма у новій фотосесії / Instagram / @ruslan_gavryliuk
Влад Яма з дружиною / Instagram / @ruslan_gavryliuk
Влад та Ліліана позують на підлозі в ванній / Instagram / @ruslan_gavryliuk
Влад Яма та його дружина Ліліана / Instagram / @ruslan_gavryliuk
Ліліана Яма / Instagram / @ruslan_gavryliuk
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