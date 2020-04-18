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Влад Яма влаштував пристрасну фотосесію з дружиною в ванній: чуттєві кадри

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Влад Яма з дружиною / Instagram / @ruslan_gavryliuk

Популярний український хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма під час карантину влаштував чуттєву фотосесію з дружиною у ванній. Подружжя позувало в пристрасних позах на вебкамеру.

На карантині можна придумати багато оригінальних ідей для корисного проведення часу. Наприклад, влаштувати романтичну фотосесію з коханою людиною. Саме так і вчинило зіркове подружжя Влада та Ліліани. Вони позували на вебкамеру для фотографа Руслана Гаврилюка. Він натомість поділився результатом такої зйомки на особистій сторінці в інстаграмі

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На світлинах кохана танцівника постала у сірому короткому топі та джинсах, а також в чорному боді. Розкішне довге волосся вона вклала в локони, а на обличчі зробила насичений макіяж з акцентом на очах. Влад надав перевагу білій майці та джинсам.

Закохані також опубілкували ніжні світлини в мережі. Влад зазначив, що можна робити фотографії навіть тоді, коли вас із фотографом розділяють 400 кілометрів. 

Уявляєте, що навіть фотосесію можна зробити онлайн? Та ще й яку… Неймовірну! Дякую, Руслане, за такий експеримент, а також за те, що дуже влучно підкреслив настрій нашого часу. А дорогоцінні кадри будуть нам завжди нагадувати про цей період,
– розповіла про враження Ліліана.


Влад Яма з дружиною позували у ванній / Instagram / @ruslan_gavryliuk


Чуттєва фотосесія Влада та Ліліани / Instagram / @ruslan_gavryliuk


Ліліана Яма позує в ванній / Instagram / @ruslan_gavryliuk


Влад та Ліліана / Instagram / @ruslan_gavryliuk


Хореограф Влад Яма у новій фотосесії / Instagram / @ruslan_gavryliuk


Влад Яма з дружиною / Instagram / @ruslan_gavryliuk


Влад та Ліліана позують на підлозі в ванній / Instagram / @ruslan_gavryliuk


Влад Яма та його дружина Ліліана / Instagram / @ruslan_gavryliuk

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Ліліана Яма / Instagram / @ruslan_gavryliuk

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle
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