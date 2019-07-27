Влад Яма втратив близьку людину: подробиці
Хореограф та суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма переживає трагедію в сім'ї – смерть рідної бабусі.
Про це Влад повідомив на своїй сторінці в Instagram. Він опублікував чорно-білий знімок, на якому зображена бабуся Ями.
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Як відомо, танцівник мав теплі стосунки і був близьким зі своєю бабусею.
"Бабуся ... Завжди буду згадувати тільки з усмішкою!" – додав чоловік у підписі.
Додамо, що Влад Яма часто публікував спільні нові та архівні знімки з батьками та бабусею. "Обійняв своїх! Мама, Тато і Бабуся", – зазначив знаменитість у публікації 3 березня, 2018 року.
Джерело: LifeStyle 24
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