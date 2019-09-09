Влад Яма заявив, що не погоджується з результатами 3 випуску "Танців з зірками 2019"

1628 Читать новость на русском
Влад Яма прокоментував результати 3 випуску "Танців з зірками"
Влад Яма прокоментував результати 3 випуску "Танців з зірками" / Instagram / @vladyama_official

Один із зіркових суддів розважального проєкту "Танці з зірками 2019" опублікував досить резонансний допис. Влад Яма заявив, що не погоджується із результатами третього прямого ефіру, який відбувся 8 вересня.

Як відомо, випуск шоу "Танці з зірками 2019" був присвячений звільненим українцям з полону РФ. 13 зіркових пар показали зворушливі постановки під супровід українських пісень. В результаті голосування суддів та глядачів, шоу покинув репер Серьога та його партнерка Аделіна Делі. 

Читайте також: "Танці з зірками 2019" 3 випуск: як минув ефір, присвячений звільненим полоненим

З такими результатами не погоджується Влад Яма. На офіційній сторінці в інстаграм, хореограф і зірковий суддя заявив, що ця пара не повинна була покидати паркет, адже в кожному ефірі був помітний їхній прогрес. Водночас Влад Яма зазначив, що, як мінімум, троє учасників станцювали гірше за Серьогу, однак їхні імена він озвучувати не став. 

Не згідний з вибором глядачів. Думаю, Серьога і Аделіна Делі ще могли показати відчутний прогрес. Ну, а вчора мінімум три пари танцювали гірше,
– заявив Влад Яма. 

На паркеті Серьога та Аделіна Делі показали містичний пасодобль-ф'юж. За результатами голосування суддів, пара зайняла 9 місце, отримавши 20 балів. Однак глядачі віддали учасникам найменшу кількість балів, не врятувавши їх від виходу з шоу. 

"Танці з зірками 2019" 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Серьоги та Аделіни Делі

 

 

blog_ava
Домашня варена аджика на зиму: рецепти приготування на будь-який смак
сьогодні
7741
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Шкіра, блиск і принти: топ-5 трендів на осінь від Tommy Hilfiger
сьогодні 16:01 Шкіра, блиск і принти: топ-5 трендів на осінь від Tommy Hilfiger
558
Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
сьогодні 14:02 Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
3557
Топ-модель по-українськи 3 сезон: учасники шоу та їхні фото
сьогодні 12:00 Топ-модель по-українськи 3 сезон: учасники шоу та їхні фото
1062
"Воно 2": моторошний клоун Пеннівайз повертається
сьогодні 10:45 "Воно 2": моторошний клоун Пеннівайз повертається
Юлія Ліпенцева 1291
П'ятірка голлівудських красунь з України: що відомо про їхні секрети успіху
сьогодні 09:32 П'ятірка голлівудських красунь з України: що відомо про їхні секрети успіху
Анастасія Манюхіна 3611
Новини
Більше новин
Залиште відгук