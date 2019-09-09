Влад Яма заявив, що не погоджується з результатами 3 випуску "Танців з зірками 2019"

Один із зіркових суддів розважального проєкту "Танці з зірками 2019" опублікував досить резонансний допис. Влад Яма заявив, що не погоджується із результатами третього прямого ефіру, який відбувся 8 вересня.

Як відомо, випуск шоу "Танці з зірками 2019" був присвячений звільненим українцям з полону РФ. 13 зіркових пар показали зворушливі постановки під супровід українських пісень. В результаті голосування суддів та глядачів, шоу покинув репер Серьога та його партнерка Аделіна Делі.

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З такими результатами не погоджується Влад Яма. На офіційній сторінці в інстаграм, хореограф і зірковий суддя заявив, що ця пара не повинна була покидати паркет, адже в кожному ефірі був помітний їхній прогрес. Водночас Влад Яма зазначив, що, як мінімум, троє учасників станцювали гірше за Серьогу, однак їхні імена він озвучувати не став.

Не згідний з вибором глядачів. Думаю, Серьога і Аделіна Делі ще могли показати відчутний прогрес. Ну, а вчора мінімум три пари танцювали гірше,

– заявив Влад Яма.

На паркеті Серьога та Аделіна Делі показали містичний пасодобль-ф'юж. За результатами голосування суддів, пара зайняла 9 місце, отримавши 20 балів. Однак глядачі віддали учасникам найменшу кількість балів, не врятувавши їх від виходу з шоу.

"Танці з зірками 2019" 3 випуск: дивитись онлайн – виступ Серьоги та Аделіни Делі