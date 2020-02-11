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Влад Яма змінив імідж: експеримент хореографа

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Влад Яма з дружиною Лілією / Instagram / @vladyama_official

Популярний український хореограф та суддя телепроєкту "Танці з зірками" Влад Яма приголомшив прихильників новою світлиною. Влад вирішив поекспериментувати із зовнішністю та кардинально змінити імідж.

Зірки часто люблять хизуватися зміною образів. Таким чином вони створюють ажіотаж навколо своєї особистості, їх фото активно обговорюють в мережі. Популярною платформою для демонстрування нового стилю є соціальна мережа інстаграм. Як відомо, саме там улюбленці мільйонів діляться усім, що відбувається в їхньому житті. Влад Яма не є винятком.

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Результатом перевтілення танцівник поділився на своїй сторінці. Він зголив бороду та залишив тільки вуса. На фото він позує разом із дружиною Ліліаною.

Влад одягнений у сіру полосату футболку, а його кохана – у ніжно-рожевий светр. Ліліана зробила макіяж з акцентом на очах. Пара здивовано дивиться в об'єктив камери.

"Взагалі не страшно", – прокоментував світлину хореограф.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official)

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Краса
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