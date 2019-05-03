Влаштувала шоу на 5 мільйонів доларів: Мадонна виступила на премії Billboard Music Awards

Одна з найпопулярніших співачок світу, американська поп-діва Мадонна потішила своїм виступом на престижній музичній премії нагородження Billboard Music Awards 2019. Виконавиця заспівала нову пісню Medellіn, шоу до якої коштувало близько 5 мільйонів доларів.

Днями в Лос-Анджелесі пройшло грандіозна музична премія Billboard Music Awards 2019, на якому нагороджували найкращих виконавців за рік. Особливим гостем церемонії нагородження стала 60-річна Мадонна, яка влаштувала неймовірне шоу на сцені разом з музикантом Maluma.

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Дует виконав нову пісню Medellіn, яка підірвала мережу своїм кліпом кілька днів тому. Окрім групи людей, які танцювали позаду артистів, не менш дивовижною була поява чотирьох голограм. На сайті TMZ повідомили, що таке шоу обійшлося співачці у 5 мільйонів доларів.

Дивитися виступ Мадонни та Maluma з піснею Medellіn: відео