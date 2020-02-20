Власник Victoria's Secret продав свій бренд за 525 мільйонів доларів

Раніше ЗМІ писали про те, що американська компанія L Brands продає свій бренд Victoria's Secret. Днями її власник підтвердив цю інформацію.

Всесвітньо відомий бренд Victoria's Secret купила приватна акціонерна компанія Sycamore Partners за 525 мільйонів доларів. Вона отримає 55% акцій, решту буде контролювати L Brands, проте сам бренд буде виділений в окрему компанію. Про це повідомляє видання CNN.

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82-річний мільярдер Лекслі Векслер кілька десятиліть керував компанією L Brands. Тепер він залишає посаду генерального директора та глави ради директорів в межах угоди. Проте, як пише видання CNN, Векслер залишиться в числі почесних членів директорів. За словами Лекслі, Victoria's Secret, як приватна компанія, зможе забезпечити кращий шлях для відновлення бренду до його історичного рівня прибутковості та розвитку.

Ми вважаємо, що як приватна компанія, Victoria's Secret зможе краще зосередитись на більш довгострокових результатах. Ми раді, що зберігши значну долю участі, наші акціонери матимуть можливість повноцінно брати участь в потенціалі росту цього знакового бренду,

– розповів мільярдер.