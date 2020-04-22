Влучні цитати світових класиків про самотність

Коли, як не під час карантину, кожен може відчути на собі присутність або ж відсутність самотності. Комусь її не вистачає через родичів, які тепер завжди вдома, а хтось – повністю ізольований від світу і немає змоги побачитись з рідними. Що думають про самотність класики літератури – читайте в нашій добірці.

Ніхто не міг очікувати, що у 2020 році весь світ переживатиме такий складний період як затяжний карантин, тому зараз варто черпати від усамітнення якнайбільше користі – розуміти, що для вас є найдорожчим, шукати шляхи комунікації з друзями та рідними, приділити більше часу самовдосконаленню і переоцінити власне життя. 24 канал радить залишатись в хорошому настрої та позитивних думках, незважаючи на ймовірну самотність.

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Тему самотності неодноразово піднімали у своїх творах такі письменники, як Антуан де Сент-Екзюпері, Даніель Дефо, Харукі Муракамі, Стендаль, Лев Толстой та багато інших. Цитати найкращих із них пропонуємо взяти до уваги в нашій добірці.

Цитати про самотність