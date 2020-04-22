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Влучні цитати світових класиків про самотність

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Цитати про самотність / https://www.pexels.com/

Коли, як не під час карантину, кожен може відчути на собі присутність або ж відсутність самотності. Комусь її не вистачає через родичів, які тепер завжди вдома, а хтось – повністю ізольований від світу і немає змоги побачитись з рідними. Що думають про самотність класики літератури – читайте в нашій добірці.

Ніхто не міг очікувати, що у 2020 році весь світ переживатиме такий складний період як затяжний карантин, тому зараз варто черпати від усамітнення якнайбільше користі – розуміти, що для вас є найдорожчим, шукати шляхи комунікації з друзями та рідними, приділити більше часу самовдосконаленню і переоцінити власне життя. 24 канал радить залишатись в хорошому настрої та позитивних думках, незважаючи на ймовірну самотність.

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Тему самотності неодноразово піднімали у своїх творах такі письменники, як Антуан де Сент-Екзюпері, Даніель Дефо, Харукі Муракамі, Стендаль, Лев Толстой та багато інших. Цитати найкращих із них пропонуємо взяти до уваги в нашій добірці. 

Цитати про самотність

  • "Немає самотності страшніше, ніж самотність у натовпі…" Едгар Аллан По
     
  • "Що таке самотність? Воно схоже на почуття, яке накриває тебе, коли в дощовий вечір стоїш біля гирла великої річки і довго-довго дивишся, як величезні потоки води вливаються в море". Харукі Муракамі
     
  • "Людина, що відокремлює себе від інших людей, позбавляє себе щастя, тому що чим більше вона відокремлює себе, тим гірше її життя". Лев Толстой
     
  • "На самоті людина часто відчуває себе менш самотньою". Джордж Байрон
     
  • "В самоті можна придбати все що завгодно, крім характеру". Стендаль
     
  • "У цьому світі не виходить залишитися зовсім одному. Тут завжди щось пов'язує людину з іншими". Харукі Муракамі
     
  • "Найгірший спосіб сумувати за людиною – це бути з нею і розуміти, що вона ніколи не буде твоєю". Габріель Маркес
     
  • "Самота пробуджує любов до людей, ненастирливий інтерес до них". Жан-Жак Руссо
     
  • "У кого є кішка, той може не боятися самотності". Даніель Дефо
     
  • "Вся наша біда в тому, що ми не виносимо самотності. Звідси – карти, розкіш, легковажність, вино, жінки, неуцтво, лихослів'я, заздрість, наруга над своєю душею і забуття Бога". Жан де Лабрюєр
     
  • "Віддати – значить перекинути міст через прірву своєї самотності". Антуан де Сент-Екзюпері
     
  • "Самотність так само необхідна розуму, як стриманість в їжі – тілу, і точно так само згубна, якщо вона занадто довго триває". Люк де Клап'є де Вовенарг
     
  • "Любов – це головний спосіб втечі від самотності, яка мучить більшість чоловіків і жінок протягом майже всього їхнього життя". Бертран Рассел
     
  • "Самотність – це стан, про який нікому розповісти". Фаїна Раневська
     
  • "Ми входимо в світ самотніми і самотніми залишаємо його". Зігмунд Фрейд
     
  • "Ми часто буваємо більш самотніми серед людей, ніж у тиші своїх кімнат. Коли людина думає або працює, вона завжди наодинці з собою, де б вона не перебувала". Генрі Торо
     
  • "Самотність – це невгамована спрага мрії". Кобо Абе
Автор: Надія Біленко
Теги: Література LifeStyle Новини культури
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