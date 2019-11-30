Внучка легендарного Елвіса Преслі зіграє головну роль в серіалі про рок-гурт: подробиці

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Внучка Елвіса Преслі, Райлі Кіо / IMDb

30-річна внучка культового американського актора і співака Елвіса Преслі отримала головну роль у стрічки про рок-гурт. Райлі Кіо стане зіркою серіалу, зйомками якого зайнялася компанія Amazon.

Про те, що 30-річна акторка Райлі Кіо стане зіркою серіалу Daisy Jones and the Six ("Дейзі Джонс і шестеро") повідомило видання Variety.

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Майбутня багатоепізодична стрічка буде знята за мотивами однойменного роману письменниці Тейлор Дженкінс Рейд. Виконавчими продюсерами стали Різ Візерспун і Нікі Каро, яка також виступить режисером.

У центрі сюжету серіалу Daisy Jones and the Six ("Дейзі Джонс і шестеро") відомий рок-гурт 70-х років. Дейзі Джонс, яка буде чи не найголовнішою героїнею у серіалі, зіграє Райлі Кіо, внучка Елвіса Преслі. За сценарієм, вона народилася у заможній родині, але її батьки завжди її ігнорували. Однак, незважаючи на це, їй вдалося стати популярною співачкою і авторкою пісень, про яку знали у кожному куточку світу. Дівчина з Лос-Анджелеса стала зіркою сцени 70-х років.

Внучка Елвіса Преслі Райлі Кіо
Внучка Елвіса Преслі, Райлі Кіо / IMDb

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Різ Візерспун Елвіс Преслі
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