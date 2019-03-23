Внучка Єлизавети ІІ принцеса Євгенія вперше вийшла в світ після весілля

Принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк одружилися в жовтні 2019 року, однак у їхньому плані не було жодного офіційного виходу. Так, через півроку після весілля внучка королеви Єлизавети ІІ вперше взяла участь у заході з благодійною метою.

Пишне королівське весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка відбулося у жовтні 2018 року. Після цього подружжя здійснило лише декілька виходів у світ, один з який – різдвяна служба в Норфолку у грудні 2018 року. Так, в четвер, 21 березня, внучка Єлизавети ІІ та її чоловік вперше здійснили офіційний вихід як подружжя.

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Принцеса Євгенія та Джекс Бруксбенк з'явилися на відкритті нового корпусу ортопедичної лікарні у Лондоні. Компанію королівському подружжю склав батько принцеси – принц Ендрю.

29-річна внучка Єлизавети ІІ під час заходу зазначила, що присутність на дійстві стала для неї особливою подією, аргументувавши це тим, що колись у цій самій лікарні їй робили операцію. Принцеса Євгенія розповіла, що у 12 років їй поставили діагноз "сколіоз", тому її хребет потребував серйозної корекції.



Принцеса Євгенія на відкритті нового корпусу лікарні / Getty Images