Внук легендарної Грейс Келлі одружився: промовисті фото

2000 Читать новость на русском
Весілля Луї Дюкре і Марі Шевальє
Весілля Луї Дюкре і Марі Шевальє / Instagram / @louisducruet

Луї Дюкре, який є сином принцеси Стефані з Монако, а також внуком покійної княгині Монако, Грейс Келлі, цими вихідними одружився. Його обраницею стала дівчина Марі Шевальє, яка навчалась з чоловіком в коледжі.

Церемонія одруження відбулась у п'ятницю, 26 липня, в Монако, а провів її мер напіванклаву Жорж Марсан. Урочистий прийом опісля події відбувся в садах палацу. Для першого весільного дня наречена Марі одягнула комбінезон кольору айворі від весільного бренду Rosa Clará.

Читайте також: Королівське весілля леді Габріелли Віндзор: опубліковані офіційні фото церемонії

Весілля Луї Дюкре і Марі Шевальє
Луї Дюкре і Марі Шевальє / Instagram / @louisducruet

Весілля Луї Дюкре і Марі Шевальє
Перший весільний день Луї Дюкре і Марі Шевальє / Instagram / @rosa_clara

Весілля Луї Дюкре і Марі Шевальє
Ескіз, з якого шили комбінезон для Марі Шевальє / Instagram / @rosa_clara

Вже у суботу, 27 липня, пара дала шлюбні обітниці у соборі Святого Миколая. Наречена одягнула традиційне весільне вбрання з пишною спідницею від Atelier Boisanger. У ЗМІ повідомляють, що на створення сукні з шовку та мережива "шантильї" було витрачено понад 300 годин.

Весілля Луї Дюкре і Марі Шевальє
Весілля Луї Дюкре і Марі Шевальє / Instagram / @atelierboisanger

Весілля Луї Дюкре і Марі Шевальє
Гості весілля молодят / Instagram / @atelierboisanger

Що цікаво, церкву для укладення шлюбу було обрано не випадково. Саме тут у 1956 році весільними обітницями обмінялись бабуся і дідусь Луї Дюкре – Грейс Келлі і Реньє III. До вівтаря Марі йшла під руку з братом, а шлейф підтримувала рідна сестра Луї – Полін. У другий день весілля були присутні 200 гостей, серед яких можна було побачити принца Альберта і принцесу Шарлін, принцесу Стефані, а також Шарлотту Казірагі і Димитрія Рассама, які місяць тому також влаштували весілля.

На святковій вечірці наречені змінили свої образи: внук Грейс Келлі одягнув чорний класичний смокінг з метеликом на противагу попереднім синім, а Марі одягнула пікантнішу сукню з оголеними колінами і декольте від бренду Rosa Clará.

Весілля Луї Дюкре і Марі Шевальє
Треті весільні образи Луї Дюкре і Марі Шевальє / Instagram / @rosa_clara

Весілля Луї Дюкре і Марі Шевальє
Ескіз, за яким шили третій весільний образ нареченої / Instagram / @rosa_clara

Весілля Луї Дюкре і Марі Шевальє
Щасливі Луї Дюкре і Марі Шевальє / Instagram / @louisducruet

blog_ava
Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
сьогодні
18204
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Зіркові весілля Королівське весілля Монако
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Місячний календар стрижок на липень 2019: цікаві поради
сьогодні 11:05 Місячний календар стрижок на липень 2019: цікаві поради
6775
Трендовий манікюр на літо 2019: цікаві ідеї з фото
28 липня 18:25 Трендовий манікюр на літо 2019: цікаві ідеї з фото
14105
4 найкращих серіали для перегляду влітку
28 липня 10:30 4 найкращих серіали для перегляду влітку
3697
Вінні Харлоу – 25: як модель із хворобою вітиліго досягла неймовірного успіху
27 липня 11:30 Вінні Харлоу – 25: як модель із хворобою вітиліго досягла неймовірного успіху
Юлія Турелик 1973
Куди піти у Києві в липні: афіша найяскравіших подій
26 липня 21:02 Куди піти у Києві в липні: афіша найяскравіших подій
433
Новини
Більше новин
Залиште відгук