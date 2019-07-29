Внук легендарної Грейс Келлі одружився: промовисті фото

Луї Дюкре, який є сином принцеси Стефані з Монако, а також внуком покійної княгині Монако, Грейс Келлі, цими вихідними одружився. Його обраницею стала дівчина Марі Шевальє, яка навчалась з чоловіком в коледжі.

Церемонія одруження відбулась у п'ятницю, 26 липня, в Монако, а провів її мер напіванклаву Жорж Марсан. Урочистий прийом опісля події відбувся в садах палацу. Для першого весільного дня наречена Марі одягнула комбінезон кольору айворі від весільного бренду Rosa Clará.

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Луї Дюкре і Марі Шевальє / Instagram / @louisducruet



Перший весільний день Луї Дюкре і Марі Шевальє / Instagram / @rosa_clara



Ескіз, з якого шили комбінезон для Марі Шевальє / Instagram / @rosa_clara

Вже у суботу, 27 липня, пара дала шлюбні обітниці у соборі Святого Миколая. Наречена одягнула традиційне весільне вбрання з пишною спідницею від Atelier Boisanger. У ЗМІ повідомляють, що на створення сукні з шовку та мережива "шантильї" було витрачено понад 300 годин.



Весілля Луї Дюкре і Марі Шевальє / Instagram / @atelierboisanger



Гості весілля молодят / Instagram / @atelierboisanger

Що цікаво, церкву для укладення шлюбу було обрано не випадково. Саме тут у 1956 році весільними обітницями обмінялись бабуся і дідусь Луї Дюкре – Грейс Келлі і Реньє III. До вівтаря Марі йшла під руку з братом, а шлейф підтримувала рідна сестра Луї – Полін. У другий день весілля були присутні 200 гостей, серед яких можна було побачити принца Альберта і принцесу Шарлін, принцесу Стефані, а також Шарлотту Казірагі і Димитрія Рассама, які місяць тому також влаштували весілля.

На святковій вечірці наречені змінили свої образи: внук Грейс Келлі одягнув чорний класичний смокінг з метеликом на противагу попереднім синім, а Марі одягнула пікантнішу сукню з оголеними колінами і декольте від бренду Rosa Clará.



Треті весільні образи Луї Дюкре і Марі Шевальє / Instagram / @rosa_clara



Ескіз, за яким шили третій весільний образ нареченої / Instagram / @rosa_clara



Щасливі Луї Дюкре і Марі Шевальє / Instagram / @louisducruet