Внук відомого репера Snoop Dogg помер через 10 днів після народження

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Snoop Dogg
Snoop Dogg / Mashable

Син відомого репера Snoop Dogg Корде Бродус поділився з шанувальниками трагедією, яка трапилася у їхній сім'ї. Нащадок знаменитості помер через 10 днів після народження.

47-річний Snoop Dogg, відомий на весь світ своєю творчістю, втратив онука через 10 днів після того, як він народився.

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Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив 25-річний син репера Корде Бродус. У нього та його обраниці Сораї Лав народився син, якого вони назвали Кай. Хлопчик з’явився на світ 15 вересня, проте вже через десять днів, 25 вересня, помер.

Кай Лав 15.09.19 – 25.09.19. Мій син Кай приніс стільки любові та позитиву у цей світ. Його енергія буде жити та ці 10 днів любові завжди будуть для нас особливими,
– відверто написав про втрату син Snoop Dogg Корде Бродус.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cordell C. Broadus (@cbroadus)

Також він наголосив, що потрібно цінувати життя і всіх, кого любимо, поки вони є поруч з нами. А сам Snoop Dogg опублікував відео на своїй сторінці в Instagram, де закликав довіритися Богові, коли у житті трапляється щось, чого ти не розумієш.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений snoopdogg (@snoopdogg)

 

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Теги: LifeStyle Втрати Зіркові діти Новини LifeStyle
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