Водій автівки з Дакотою Джонсон збив пішохода: подробиці ДТП

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Дакота Джонсон
Дакота Джонсон / Instagram / @dakotajohnsonita

Зірка фільму "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон потрапила в ДТП разом зі своїм бойфрендом Крісом Мартіном. Винуватчем транспортної пригоди став її водій, який порушив правила дорожнього руху і поїхав на червоне світло.

Про неприємну ситуацію з голлівудською зіркою повідомляє видання The Daily Mail. У джерелі зазначається, що відома акторка Дакота Джонсон і Кріс Мартін, з яким вона нібито розійшлася два місяці тому, стали учасниками ДТП.

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29-річна актриса поверталася зі зйомок шоу Джиммі Феллона, в дорозі потрапивши в транспортну пригоду. Водій автівки не впорався з керуванням автомобілем, через що порушив правила дорожнього руху і поїхав на червоне світло. Тим часом на пішохідній доріжці йшла 25-річна жінка з чоловіком та сином. Травми, які вона отримала, були несумісні з самостійним пересуванням, тому її госпіталізували на носилках до машини швидкої допомоги.

Дивлячись на знімки, опубліковані на сторінці видання, вирішувати ситуацію вийшов Кріс Мартін, а акторка з 13-річним сином свого бойфренда Мозесом пересіли в інше авто, ховаючись від папараці. Після госпіталізації жінки музикант висловив свої співчуття постраждалій родині і запевнив, що візьме на себе всі лікарняні витрати.

Фото: Tha Daily Mail, Instagram / @dakotajohnsonita

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Теги: LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle
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