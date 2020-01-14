Де купатися у Києві на Водохреща 2020: список місць

З давніх-давен християни щиро вірять, що вода в озерах, річках та ставках на Водохреща стає священною і цілющою. Тож, щоб бути здоровими увесь рік, сміливці наважуються пірнути в ополонку з головою, оздоровлюючи своє тіло і змиваючи з себе скоєні гріхи.

Щороку 19 січня християни відзначають Водохреща або Йорданів день. Це свято завершує увесь різдвяний цикл свят. Саме у цей день за Євангелієм відбулося хрещення Ісуса Христа у водах Йордану, де на нього зійшов у тілі голуба Святий Дух, а голос з небес промовив: "Ти Син Мій Улюблений, в Тобі Моє благовоління!".

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Від того часу всі охочі на Водохреща купаються в ополонці. Для цього дійства створюються спеціальні місця для купання. Перед тим, як пірнати у воду, священник освячує місце, читає молитву, і лише після цього віряни можуть заходити у воду. За традицією, треба тричі повністю зануритися у воду, подумки прочитати молитву і тоді лише вийти з води.



В ополонку треба пірнати три рази

Для тих, хто щороку купається на Водохреща, або ж тих, хто нарешті насмілився виконати цю традицію, редакція LifeStyle 24 підготувала список місць, де саме можна реалізувати священне дійство.

Де купатися у Києві на Водохреща 2020

Гідропарк

Місце проведення: станція метро "Гідропарк"

Ціна – безкоштовно.

Однозначно, це місце є найпопулярнішим у Києві на Водохреща. У Гідропарк часто приходять чиновники і політики. Перед пірнанням священник проводить церковний обряд. Є спеціально обладнана ополонка, на місці чергують медики та рятувальники, а після дійства передбачаються народні гуляння. Все відбувається біля каплиці Хрещення Господнього. Учасники хрещенського занурення можуть скористатися кабінками для переодягання, які розташовані на Венеціанському пляжі.

Центр розваг "Х-парк"

Місце проведення: парк Муромець

Ціна – вхід на територію і занурення безкоштовно.

На честь Водохреща у спортивно-розважальному комплексі пройде 8 всеукраїнський фестиваль #МоржиFest. Киян чекають майстер-класи із загартовування, спортивні активності та народні гуляння.

Спеціально для водохресних "моржів" тут облаштували три звичних ополонки і одну для нудистів, зручну та простору зону для переодягання, затишну кав'ярню, де можна зігрітися гарячим чаєм та глінтвейном.

Оболонська набережна

Місце проведення: Оболонська набережна (біля Свято-Покровського собору)

Ціна – безкоштовно.

На Оболонській набережній ополонку вирубують у вигляді хреста, після чого її освячує митрополит Київський. На території чергують медики та рятувальники.

Дніпровська набережна

Місце проведення: Дніпровська набережна, 2а

Ціна – безкоштовно.

Водохресні пірнання на Дніпровській набережній відбудуться біля Храму Святого Благовірного князя Ярослава Мудрого перед Йорданським хрестом. Воду в ополонці освячуватимуть церковнослужителі.



У Києві є безліч місць з безкоштовними ополонками

Парк "Феофінія"

Місце проведення: вулиця Академіка Лєбєдєва, 37

Ціна – діти до 16 років(10 грн), дорослі(30 грн).

На території парку зануритися у воду на Водохреща можна з 8 години ранку. Для киян підготують комфортні для занурення ополонки, місця для обігріву та гарячі частування.

Озеро Тельбін

Місце проведення: Березняки, лівий берег Києва

Ціна – безкоштовно

Біля храму Різдва Христового на Березняках священник освятить ополонку на озері Тельбін, після чого всі охочі зможуть зануритися у водойму.

Етнографічний комплекс "Українське село"

Місце проведення: Бузова, вулиця Дмитрівська, 1

Ціна – безкоштовно

В етнографічному комплексі "Українське село" о 10 годині ранку розпочнеться святкове богослужіння. Об 11 годині ранку відбудеться освячення води, а розпочинати занурення можна від 12 до 21 години. Ополонка розташована перед крижаним хрестом, политим квасом з буряків.

Блакитне озеро

Місце проведення: село Підгірці, Обухівський район

Ціна – безкоштовно

Блакитне озеро – це одне з найбільш мальовничих місць Києва. Це чудове місце для тих, хто любить усамітнення, адже поблизу немає церков. Поруч з озером є стоянка.

Голосіївський парк

Місце проведення: вулиця Генерала Родимцева, 6а

Ціна – безкоштовно

Пірнути в оболонку на території Голосіївського парку можна в обладнаній купелі біля Свято-Покровського Голосіївського монастиря.

Інші місця для купання у Києві

Зануритися у крижану воду ви можете також на пляжі "Пуща-Водиця", Русанівській набережній, у парку "Київська Русь" де традиційно проходитимуть народні гуляння, на Трухановому острові, на озері Міністерка (Редькино), в мікрорайоні Корчувате – масові купання пройдуть навпроти будинку №68.