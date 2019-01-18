Що не можна робити на Водохреще: прикмети та вірування

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Водохреща 2019 - що не можна робити 19 січня 2019 - прикмети свята Хрещення Госопднє
Що не можна робити на Водохреще 2019: прикмети та вірування / Unsplash

19 січня православні християни відзначають одне з найбільших свят — Хрещення Господнє. Чимало традицій, звичаїв і заборон пов'язаних із цим днем. У нашій статті читайте про те, чого не бажано робити у цей день, а також прикмети, котрі стосуються свята Водохреща 2019.

Що не можна робити на Водохреще 2019

На Водохреще не можна допускати неблагочестивих думок, пліткувати, обманювати або з кимось сваритися. Занурюватися в ополонку треба з чистими помислами.

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Також не можна плакати і скаржитися. Вважають, той, хто проливає сльози на Водохреще, плакатиме весь рік. У свято Хрещення не можна прибирати, в'язати, шити, важко працювати. Але особливо сувора заборона стосується прання – цим оскверняється вода.

 Народні прикмети на Водохреща 

  • Якщо все небо буде похмурим, то всякому хлібу родитися добре; якщо ж тільки на сході, то добре вродить жито, на півдні просо, а на півночі – гречка.
  • Якщо цього дня ясна й холодна погода – на посушливе літо, похмура й сніжна – на рясний урожай.
  • На Йордан сніг іде до урожаю, а ясний день до неврожаю.
  • Якщо йдучи на Йордан, пролетять поперед горобці, то в селі буде велика смертність дітей, граки біда для молоді, а гуси – для літніх людей.
  • Під час освячення води йде сніг — добре роїтимуться бджоли і колоситимуться хліба.
  • Якщо вдень випав іній, то у відповідний день (такого ж числа) треба сіяти пшеницю.
  • Якщо в цей день зоряна ніч, то вродять горіхи і ягоди.
  • Якщо похмуро, то хліба буде вдосталь.
  • На Водохреща день теплий. Значить буде хліб темний.
  • Лапатий сніг — до врожаю.

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Теги: LifeStyle Новини культури
Джерело: 24 Канал
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