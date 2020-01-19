Водохреща в Україні: як знаменитості вітають зі святом

19 січня в Україні відзначають Водохреща або Йордан – третє релігійне свято, яке завершує різдвяно-новорічний цикл. Християни вірять, що в цей день вода має цілющі властивості, тому залюбки пірнають в ополонки. Не оминають увагою свято і українські зірки.

Чимало артистів наразі перебувають на відпочинку, тому замість ополонки занурились у море. Однак і вони не забули привітати прихильників з Водохрещам та побажати їм міцного здоров'я на весь рік. Як знаменитості зустріли свято Йордан та вітали прихильників у мережі – дивіться у добірці LifeStyle 24.

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TAYANNA

Співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк) зустріла Водохреща в Україні. Артистка не оминула традицій та пірнула у водойму. "З Водохрещам всіх вас! Любові і здоров’я!" – написала вона до ефектного фото.

Лілія Ребрик

"Зі святом Водохреща! Ніколи не стрибала в ополонку, але, можливо, колись наважуся, хтозна", – привітала телеведуча лілія Ребрик, яка з чоловіком перебуває на Мальдівах.

Ольга Сумська

"Христос Хрещається! З вечерею усіх смачною, з Йорданською святою водою! Щоби Ісус, що охрестився, завжди в потребі заступився!" – привітала акторка Ольга Сумська.

Катерина Осадча

"Зі святом Водохреща! Традиційно співаємо щедрівки та їмо кутю. Стрибати в ополонку ніяк не виходить, але якось і на це наважусь", – поділилась телезірка Катерина Осадча.

Юрій Горбунов

"З Водохрещам! Христос Хрещається на ріці Йордан! Будьте здоровими і щасливими!" – привітав актор і ведучий Юрій Горбунов.

Катерина Бужинська

"У великий день Хрещення Господнього бажаю очиститися святою водою і залишатися чистими душею, здоровими духом і сильними вірою. Будьте щасливі і кохані", – побажала співачка Катерина Бужинська.

Оля Полякова

"З Водохрещам!" – написала Оля Полякова, додавши курортні фото з донькою.