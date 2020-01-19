24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Водохреща в Україні: як знаменитості вітають зі святом

208 Читать новость на русском
Як зірки вітають прихильників з Водохреща / LifeStyle 24

19 січня в Україні відзначають Водохреща або Йордан – третє релігійне свято, яке завершує різдвяно-новорічний цикл. Християни вірять, що в цей день вода має цілющі властивості, тому залюбки пірнають в ополонки. Не оминають увагою свято і українські зірки.

Чимало артистів наразі перебувають на відпочинку, тому замість ополонки занурились у море. Однак і вони не забули привітати прихильників з Водохрещам та побажати їм міцного здоров'я на весь рік. Як знаменитості зустріли свято Йордан та вітали прихильників у мережі – дивіться у добірці LifeStyle 24.

Читайте також: Водохреща: як святкують Йордан українці зараз і як це було в давнину

TAYANNA 

Співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк) зустріла Водохреща в Україні. Артистка не оминула традицій та пірнула у водойму. "З Водохрещам всіх вас! Любові і здоров’я!" – написала вона до ефектного фото. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

Лілія Ребрик

"Зі святом Водохреща! Ніколи не стрибала в ополонку, але, можливо, колись наважуся, хтозна", – привітала телеведуча лілія Ребрик, яка з чоловіком перебуває на Мальдівах. 

Ольга Сумська 

"Христос Хрещається! З вечерею усіх смачною, з Йорданською святою водою! Щоби Ісус, що охрестився, завжди в потребі заступився!" – привітала акторка Ольга Сумська. 

Катерина Осадча 

"Зі святом Водохреща! Традиційно співаємо щедрівки та їмо кутю. Стрибати в ополонку ніяк не виходить, але якось і на це наважусь", – поділилась телезірка Катерина Осадча. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Юрій Горбунов 

"З Водохрещам! Христос Хрещається на ріці Йордан! Будьте здоровими і щасливими!" – привітав актор і ведучий Юрій Горбунов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Катерина Бужинська 

"У великий день Хрещення Господнього бажаю очиститися святою водою і залишатися чистими душею, здоровими духом і сильними вірою. Будьте щасливі і кохані", – побажала співачка Катерина Бужинська. 

Оля Полякова 

"З Водохрещам!" – написала Оля Полякова, додавши курортні фото з донькою. 

 

Кодування телеканалів: навіщо це Україні та що тепер робити
сьогодні
28882
Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України Новини LifeStyle LifeStyle Традиції Новорічні свята Ольга Сумська Катя Осадча TAYANNA
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
18 січня 13:21 Жан-Поль Готьє покидає фешн-індустрію: які зірки красувались у його вбранні
Юлія Михайлова 1399
18 січня 13:02 Які актриси отримали Оскар за останні 10 років: список лауреаток
Марта Вересюк 585
17 січня 19:04 Голодна кутя, або Другий Святвечір: що приготувати напередодні Водохреща – рецепти пісних страв
Олена Булан 19205
17 січня 18:30 Які актори отримали Оскар за останні 10 років: список
Марта Вересюк 919
17 січня 16:06 6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
Квітослава Туз 79475
Новини
Більше новин
Залиште відгук