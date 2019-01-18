Водохреще в Україні: як зірки привітали прихильників зі святом

782
Ольга Сумська та інші зірки привітали українців з Водохрещам
Ольга Сумська та інші зірки привітали українців з Водохрещам / Instagram / @olgasumska

Вітчизняні зірки не упускають нагоди, щоб поспілкуватись з прихильниками. На день Водохреща селебрітіз привітали українців з релігійним святом.

19 січня вся Україна відзначає Водохреща або ж Йордан. Саме в цей день, згідно з віруваннями, вода має цілющі властивості, тому люди пірнають в ополонки. Серед відчайдух, які наважились взяти участь в обряді, були й українські зірки. Однак більшість представників вітчизняного шоу-бізнесу просто привітали українців зі святом. 

Читайте також: Привітання з Водохрещем: підбірка святкових картинок

Журналісти LifeStye 24 підібрали яскраві фото, якими знаменитості поділились з прихильниками на Водохреща. 

Артем Гагарін

Телеведучий Артем Гагарін наважився пірнути в ополонку. Цей момент він зафіксував на фото. Перед камерою Артем Гагарін, який співпрацює зі "Студією "Квартал 95", постав у спідній білизні на краю ополонки. 

Alyosha

"Для мене це свято символiзує очищення вiд всього негативного та не щирого. Бажаю всiм свiтлих нових починань", – написала Alyosha, додавши своє фото з авто.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ALYOSHA (@alyoshasinger)

Слава Камінська

Одна з вокалісток гурту "НеАнгели" також не оминула традицій свята. Слава Камінська показала зимове фото в купальнику, написавши, що "теж там була". Мабуть, зірка пірнала в ополонку на Водохреща, чим викликала шквал коментарів у мережі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Наталя Могилевська

"Всіх зі святом!" – лаконічно написала Наталя Могилевська. 

Оля Цибульська

Співачка Оля Цибульська відправила привітання з Водохрещем, перебуваючи у Мюнхені. Напередодні зірка звернулась до прихильників та поцікавились, що б їй зробити у Німеччині. Більшість людей проголосували за виконання гімну України посеред вулиці. Тому на Водохреща співачка виконала прохання підписників блогу. 

Дзідзьо 

Не оминув увагою свято співак Дзідзьо, який перебуває в лікарні після зухвалого нападу. За традицією, артист освятив всіх прихильників через свій смартфон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

Лілія Ребрик

"Зі святом Водохреща всіх! Миру, здоров`я й любові в кожній родині!" – написала телеведуча Лілія Ребрик, додавши зимове фото. 

Катерина Осадча

Телеведуча Катерина Осадча долучилась до привітального флешмобу на Водохреща. Зірка побажала прихильникам миру, злагоди і тепла у кожному домі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Юрій Горбунов

Телеведучий та актор Юрій Горбунов привітав українців зі святом ефектною щедрівкою. На записі хористи майстерно виконують релігійну пісню, яка приголомшила мережу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Ольга Сумська

Акторка Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком вирішили не порушувати традицій та разом пірнути в ополонку на Водохреща. Зірки привітали українців зі святом, показавши спільні фото. 

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Новорічні свята
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
18 січня 19:09 Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
Богданна Рибак 1669
Від Зеленського до Могилевської: українські зірки показали, як виглядали 10 років тому
18 січня 17:08 Від Зеленського до Могилевської: українські зірки показали, як виглядали 10 років тому
3731
Пампушки – рецепт приготування пухких та запашних солодощів
18 січня 14:08 Пампушки – рецепт приготування пухких та запашних солодощів
Богданна Рибак 2034
Що приготувати на Другий Святвечір: рецепти пісних страв від шеф-кухаря
17 січня 15:00 Що приготувати на Другий Святвечір: рецепти пісних страв від шеф-кухаря
Олена Булан 2934
Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
16 січня 21:00 Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
Альона Захарова 1217
Топ-5 речей у зимовому гардеробі: поради стиліста
16 січня 19:00 Топ-5 речей у зимовому гардеробі: поради стиліста
Юлія Девда 1186
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук