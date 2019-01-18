Водохреще в Україні: як зірки привітали прихильників зі святом

Вітчизняні зірки не упускають нагоди, щоб поспілкуватись з прихильниками. На день Водохреща селебрітіз привітали українців з релігійним святом.

19 січня вся Україна відзначає Водохреща або ж Йордан. Саме в цей день, згідно з віруваннями, вода має цілющі властивості, тому люди пірнають в ополонки. Серед відчайдух, які наважились взяти участь в обряді, були й українські зірки. Однак більшість представників вітчизняного шоу-бізнесу просто привітали українців зі святом.

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Журналісти LifeStye 24 підібрали яскраві фото, якими знаменитості поділились з прихильниками на Водохреща.

Артем Гагарін

Телеведучий Артем Гагарін наважився пірнути в ополонку. Цей момент він зафіксував на фото. Перед камерою Артем Гагарін, який співпрацює зі "Студією "Квартал 95", постав у спідній білизні на краю ополонки.

Alyosha

"Для мене це свято символiзує очищення вiд всього негативного та не щирого. Бажаю всiм свiтлих нових починань", – написала Alyosha, додавши своє фото з авто.

Слава Камінська

Одна з вокалісток гурту "НеАнгели" також не оминула традицій свята. Слава Камінська показала зимове фото в купальнику, написавши, що "теж там була". Мабуть, зірка пірнала в ополонку на Водохреща, чим викликала шквал коментарів у мережі.

Наталя Могилевська

"Всіх зі святом!" – лаконічно написала Наталя Могилевська.

Оля Цибульська

Співачка Оля Цибульська відправила привітання з Водохрещем, перебуваючи у Мюнхені. Напередодні зірка звернулась до прихильників та поцікавились, що б їй зробити у Німеччині. Більшість людей проголосували за виконання гімну України посеред вулиці. Тому на Водохреща співачка виконала прохання підписників блогу.

Дзідзьо

Не оминув увагою свято співак Дзідзьо, який перебуває в лікарні після зухвалого нападу. За традицією, артист освятив всіх прихильників через свій смартфон.

Лілія Ребрик

"Зі святом Водохреща всіх! Миру, здоров`я й любові в кожній родині!" – написала телеведуча Лілія Ребрик, додавши зимове фото.

Катерина Осадча

Телеведуча Катерина Осадча долучилась до привітального флешмобу на Водохреща. Зірка побажала прихильникам миру, злагоди і тепла у кожному домі.

Юрій Горбунов

Телеведучий та актор Юрій Горбунов привітав українців зі святом ефектною щедрівкою. На записі хористи майстерно виконують релігійну пісню, яка приголомшила мережу.

Ольга Сумська

Акторка Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком вирішили не порушувати традицій та разом пірнути в ополонку на Водохреща. Зірки привітали українців зі святом, показавши спільні фото.