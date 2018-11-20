Вогняна пташка: Ріта Ора в яскравому наряді на презентації власного альбому Phoenix

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Ріта Ора
Ріта Ора / www.instagram.com/ritaora

Англійська співачка презентувала свій новий альбом Phoenix у одному з найдорожчих клубів Лондона. Попри те, що захід і так присвячувався Ріті Орі, вона змогла виразитись ще й неповторним і яскравим зовнішнім виглядом.

Презентація нового альбому англійської співачки відбувалась у Лондоні в клубі Annabel's. Яскраві фото Ріта Ора опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Для святкової вечірки Ріта обрала яскраве червоне плаття, яке повністю складалось з пір’я. Оголена спина додавала неабиякої сексуальності її образу. Босоніжки в тон на високих підборах та яскравий макіяж створили неперевершений вигляд співачці. Її волосся було зібране на верх, тому на вухах можна помітити масивні сережки з бордового каменю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 

Ріта Ора
Ріта Ора на представленні нового альбому Phoenix / Instagram @ritaora

Хто така Ріта Ора? Ріта Ора – 27-річна англійська співачка албанського походження. У 2009 році брала участь у Британському Євробаченні. У 2012 році випустила дебютний альбом під назвою Ora, а у 2016 році стала ведучою популярного телевізійного шоу "Топ-модель по-американськи". У 2018 році випустила новий альбом під назвою Phoenix.

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 канал
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