Вогняний червоний і благородний білий: які образи обирає королева Ранія

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Королева Ранія
Королева Ранія / Instagram / @queenrania

Королева Ранія вже давно заслужила негласне звання ікони стилю Йорданії, тому вона просто не може підвести своїх фанатів. Кожен вихід Її Величності – витончений і бездоганний.

Попри те, що Її Величність Ранія виконує чимало королівських обов'язків, вона активно веде соцмережі і наповнює свою сторінку в інстаграмі. Фотозвіт та короткий опис подій, які вона відвідує, оперативно з'являються в її акаунті.

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Так, нові фото дружини Абдалли ІІ з'явилися саме там. Королева Ранія славиться своїм бездоганним стилем, який завжди межує між трендами, які закладають популярні марки, та елегантністю, якої вимагає монарший дрес-код.

Так, на її сторінці з'явилися фото, на яких йорданська ікона стилю постала у кардинально різних, проте однаково стильних вбраннях. На одному зі знімків Її Величність постала у вогняно-червоній сукні з рукавами-воланами та поясом на талії. Образ довершували темні туфлі-човники та клатч зі зміїним принтом.

Королева Ранія
Королева Ранія / Instagram / @queenrania

На іншому фото королева Ранія постала у білосніжній сукні з бежевими деталями, а саме – смужкою на грудях та поясом на стегнах. Світлий образ монаршої персони довершила сумка світло-коричневого кольору і туфлі в тон до вбрання.

Ранія
Королева Ранія / Instagram / @queenrania

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Стиль і мода Ранія, королева Йорданії Королівська сім'я
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