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Vogue назвав найстильніших знаменитостей 2019 року: хто очолив рейтинг

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Найстильніші знаменитості 2019 / Колаж LifeStyle 24

Фешн-критики британського модного глянцю проаналізували світські виходи найпопулярніших зірок впродовж року. Вони оприлюднили імена тих, кому у своїх образах вдалося поєднати вишуканість та епатаж, проявивши бездоганний смак. Тріумфаторами стали Наомі Кемпбелл, Джемма Чан та Ріанна.

Традиційно світова спільнота підбиває модні підсумки року. Так, британське видання Vogue назвало найстильніших зірок 2019 року. На перших сходинках опинилися імениті акторки та співачки, які на червоних доріжках віддавали перевагу розкішним брендам. Серед знаменитостей є представниця королівської родини Меган Маркл. 

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Наомі Кемпбелл

49-річна британська супермодель визнана справжньою іконою стилю цьогоріч. Такий почесний титул зірка отримала від організаторів дизайнерської премії Fashion Awards 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

Джемма Чан

Англійській акторці вдається поєднувати вишуканість з простотою. Вона витілювала невимушений стиль кожною появою на червоній доріжці. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gemma Chan (@gemma_chan)

Ріанна 

Співачку Vogue відзначає не лише як найбільш стильну знаменитість, але і як першу темношкіру жінку, яка очолила будинок моди. Нагадаємо, що співачка заснувала власний бренд Fenty спільно з французькою маркою LVMH.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

Фібі Воллер-Брідж


Vogue

Адвоа Абоа

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Adwoa Aboah (@adwoaaboah)

Леді Гага

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

Люпіта Ніонго

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lupita Nyong'o (@lupitanyongo)

Зої Кравіц

Трейсі Елліс Росс

Герцогиня Сассекська

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Vogue Наомі Кемпбелл Леді Гага Ріанна
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