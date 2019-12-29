Vogue назвав найстильніших знаменитостей 2019 року: хто очолив рейтинг

Фешн-критики британського модного глянцю проаналізували світські виходи найпопулярніших зірок впродовж року. Вони оприлюднили імена тих, кому у своїх образах вдалося поєднати вишуканість та епатаж, проявивши бездоганний смак. Тріумфаторами стали Наомі Кемпбелл, Джемма Чан та Ріанна.

Традиційно світова спільнота підбиває модні підсумки року. Так, британське видання Vogue назвало найстильніших зірок 2019 року. На перших сходинках опинилися імениті акторки та співачки, які на червоних доріжках віддавали перевагу розкішним брендам. Серед знаменитостей є представниця королівської родини Меган Маркл.

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Наомі Кемпбелл

49-річна британська супермодель визнана справжньою іконою стилю цьогоріч. Такий почесний титул зірка отримала від організаторів дизайнерської премії Fashion Awards 2019.

Джемма Чан

Англійській акторці вдається поєднувати вишуканість з простотою. Вона витілювала невимушений стиль кожною появою на червоній доріжці.

Ріанна

Співачку Vogue відзначає не лише як найбільш стильну знаменитість, але і як першу темношкіру жінку, яка очолила будинок моди. Нагадаємо, що співачка заснувала власний бренд Fenty спільно з французькою маркою LVMH.



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