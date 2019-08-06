Vogue представив обкладинку з Іриною Шейк і пародією на неї: кумедне порівняння

Російська супермодель Ірина Шейк, яка приголомшила світ новиною про розрив з батьком її дитини Бредлі Купером, повернулася до насиченого робочого графіку. Зірка знялася для обкладинки португальського глянцевого журналу Vogue.

Яскравий знімок з Іриною Шейк з фотосесії видання показало на своїй сторінці в Instagram та додало, що це перша обкладинка. Що цікаво, як повідомив глянець Vogue, вони підготували й другу обкладинку. Номер вийде у продаж 7 серпня.

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У зйомці російська супермодель та екс-кохана Купера знялася в светрі теплого помаранчевого кольору. Доповненням образу стали великі білі сережки та насичений макіяж в коричневих відтінках. Шейк позувала в об'єктиві фешн-фотографа Браніслава Сімончика.



Ірина Шейк для Vogue / Instagram / @irinashayk

Образ Ірини вирішила спародіювати популярна австралійська актриса Селеста Барбер, яка стала відомою завдяки своїм кумедним інтерпретаціям зірок в Instagram. Цікаво, що за жінкою в соціальних мережах стежать близько 6 мільйонів людей, серед яких – світові знаменитості.

Португальський Vogue підтримав гумористичну пародію на Ірину Шейк і вирішив зробити для номера дві обкладинки!

Селеста Барбер прийняла наш виклик і відтворила обкладинку Ірини Шейк. Кінцевий результат був настільки хороший, що вона заслуговувала свого видання. Дві обкладинки, одна і та ж тема і багато гумору. Зрештою, це все справа смаку. Чи ні. Вам вирішувати,

– йдеться у підписі на сторінці португальського глянцю в Instagram.



Пародія Селести Барбер на Ірину Шейк / Instagram / @irinashayk