Вокаліст гурту Epolets запропонував по-особливому привітати його з днем народження: деталі

Соліст українського рок-гурту Epolets Павло Варениця святкує 31-річчя. Однак на день народження артист вирішив відмовитись від гучного свята, запропонувавши прихильникам взяти участь у благодійному аукціоні.

У середу, 9 жовтня, вокаліст Павло Варениця святкує день народження. Ця подія надихнула артиста на особливий благодійний проєкт, який неодмінно зацікавить його прихильників. Співак запропонував підписникам його інстаграм-сторінки взяти участь в особливому аукціоні. Фронтмен гурту Epolets виставив на продаж легендарний кітель, який прихильники могли бачити упродовж усього фестивального сезону 2019 року.

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За словами Павла Варениці, всі кошти він передасть притулку для тварин Adopt Don’t Stop. Рік тому співак відгукнувся на пропозицію волонтерів та взяв собі безпритульного собаку. Тепер же соліст Epolets закликає прихильників також долучитись до благодійності.

Я люблю не лише отримувати, а й дарувати подарунки, тож вирішив у свій день народження зробити подарунок не собі, а тим, кому потрібна наша допомога! Рік тому я взяв із притулку свого собаку Елвіса, який став мені найкращим другом. Саме тому сьогодні я хочу підтримати притулок для тварин і запускаю благодійний аукціон,

– запропонував Павло Варениця.

Відомо, що стартова ціна за лот – 500 гривень. Підписники блогу Павла Варениці можуть пропонувати свою ставку під дописом та поборотись за знаменитий кітель з бахромою. Переможця буде визначено 15 жовтня. Окрім цього, небайдужі люди можуть фінансово підтримати волонтерів Adopt Don’t Stop, які дбають про безпритульних тварин та шукають для них житло.

Що відомо про Epolets?

Це відомий рок-гурт, який четверо талановитих одеситів заснували у 2012 році. Наразі до складу колективу входять: Павло Варениця, Андрій Головерда, Ігор Смирнов та Володимир Ступенчук. Чималу популярність рок-гурт Epolets отримав після участі у проєкті "Х-фактор". Артисти наразі випустили 4 студійні альбоми та можуть похизуватись хітами українською, англійською та російською мовами