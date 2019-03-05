Вокаліст The Prodigy Кіт Флінт пішов з життя через розлучення з дружиною, – ЗМІ

Кіт Флінт з The Prodigy вчинив самогубство за кілька з днів після того, як завершився процес розлучення з його дружиною – японською моделлю та ді-джейкою Маюмі Кай.

Кіт Флінт помер на 50 році життя. Музиканта знайшли мертвим вранці 4 березня у його власному будинку у Норт Енд неподалік від міста Данмоу, графство Ессекс.

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Джерела повідомляють, що після розриву з Кай Флінт впав у глибоку депресію та знову почав вживати наркотики, пише The Sun. Під час тагедії колишня дружина музиканта перебувала у Японії.



Кіт Флінт з екс-дружиною Маюмі Кай

Напередодні самогубства Флінт виставив на продаж заміський будинок, у якому жив з дружиною, за півтора мільйона фунтів стерлінгів.

Зазначимо, що у липні 2019 року в Україні пройде масштабний рок-концерт, який збирає виконавців з усього світу. Хедлайнерами цьогорічного фестивалю повинен був бути гурт The Prodigy з солістом Кітом Флінтом. Чи відбудеться виступ гурту – наразі невідомо.

Помер Кіт Флінт: дивіться відео