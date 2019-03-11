Як вокаліст The Prodigy Кіт Флінт скоїв самогубство: несподівані подробиці

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Кіт Флінт
Кіт Флінт / www.gettyimages.com

Англійський співак і танцюрист Кіт Флінт помер у Великобританії 4 березня у 50 років. Його знайшли мертвим у власному будинку на сході Англії. Правоохоронці офіційно підтвердили те, що причиною смерті стало самогубство.

Результати судово-медичної експертизи свідчать про те, що медичною причиною смерті є асфіксія – Кіт Флінт повісився. Про це пише видання Evening Standard.

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Кіт Флінт помер на 50 році життя. Музиканта знайшли мертвим вранці 4 березня у його власному будинку у Норт Енд неподалік від міста Данмоу, графство Ессекс.

У джерелі зазначається, офіцер поліції Ліндсі Чаффі повідомила, що посмертне обстеження було проведено в лікарні 7 березня, і попередня медична причина смерті була зареєстрована як повішення.

Кіт Флінт
Кіт Флінт / Getty Images

Результати токсикологічної експертизи будуть опубліковані пізніше. До отримання цих результатів тіло Флінта для поховання не передадуть. Слухання у цій справі відбудеться 23 липня. 

До слова, у липні 2019 року в Україні пройде масштабний рок-концерт, який збирає виконавців з усього світу. Хедлайнерами цьогорічного фестивалю повинен був бути гурт The Prodigy з солістом Кітом Флінтом. Чи відбудеться виступ гурту – наразі невідомо.

Помер Кіт Флінт: дивіться відео

 

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Теги: LifeStyle Втрати Музика Помер Кіт Флінт – The Prodigy
Джерело: 24 Канал
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