Вокаліст The Prodigy Кіт Флінт вчинив самогубство

Англійський виконавець Кіт Флінт вчинив самогубство минулими вихідними. Про це повідомили представники гурту The Prodigy в соціальній мережі Instagram.

Виконавця Кіта Флінта знайшли мертвим у його будинку в графстві Ессекс, Великобританія, 4 березня. О 8 ранку на місце події було викликано поліцію та швидку допомогу, після чого було константовано смерть чоловіка.

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За офіційною інформацією музикантів з гурту The Prodigy, 49-річний Кіт Флінт вкоротив собі віку минулими вихідними.

Новини реальні, я не можу повірити, що говорю це, але наш брат Кіт вчинив самогубство на вихідних. Я в шоці, шалено злий, розгублений, з розбитим серцем,

– йдеться в дописі, який написав автор пісень The Prodigy Ліам Гаулетт.

В той же час у мережі Facebook музиканти The Prodigy додали, що він був справжнім новатором та легендою у своєму жанрі. Музиканти дякують за збереження конфіденційності всіх зацікавлених сторін в цей час.

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