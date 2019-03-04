Вокаліст The Prodigy Кіт Флінт вчинив самогубство

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Кіт Флінт помер - причина смерті соліста The Prodigy
Вокаліст The Prodigy Кіт Флінт вчинив самогубство / www.gettyimages.in

Англійський виконавець Кіт Флінт вчинив самогубство минулими вихідними. Про це повідомили представники гурту The Prodigy в соціальній мережі Instagram.

Виконавця Кіта Флінта знайшли мертвим у його будинку в графстві Ессекс, Великобританія, 4 березня. О 8 ранку на місце події було викликано поліцію та швидку допомогу, після чого було константовано смерть чоловіка.

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За офіційною інформацією музикантів з гурту The Prodigy, 49-річний Кіт Флінт вкоротив собі віку минулими вихідними.

Новини реальні, я не можу повірити, що говорю це, але наш брат Кіт вчинив самогубство на вихідних. Я в шоці, шалено злий, розгублений, з розбитим серцем,
– йдеться в дописі, який написав автор пісень The Prodigy Ліам Гаулетт.

В той же час у мережі Facebook музиканти The Prodigy додали, що він був справжнім новатором та легендою у своєму жанрі. Музиканти дякують за збереження конфіденційності всіх зацікавлених сторін в цей час.

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Втрати Музика Помер Кіт Флінт – The Prodigy
Джерело: LifeStyle 24
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