Знаменита кіносага "Володар перснів" у 2000-х роках підкорила мільйони фанатів. Через 20 років творці фентезійних фільмів вирішили випустити стрічки на дисках у розширенні 4К та у 2D-форматі.

Перший фільм під назвою "Володар кілець: Братство кільця" відбулася ще в далекому 2001 році. Відтоді на екрани вийшло ще 2 фільми з даної трилогії, а також трилогія фільмів "Хоббіт". Про це повідомляють в The Digital Fix.

Цікаво "Володар перснів" від Amazon: все, що відомо про найдорожчий серіал в історії

На честь 20-річчя творці фільмів у 2021 році планують випустити усі 6 фільмів на дисках, у які увійдуть як режисерські версії фільмів, так і театральні. Тобто вони будуть тривалішими за хронометражем та будуть доповнені додатковими матеріалами зі знімальних майданчиків.

Що таке "режисерська версія фільму"? Усі фільми мають стандартну театральну версію фільму, яка повинна вкластись у хронометраж фільму та зібрати повні зали відвідувачів. Але залежно від попиту фанатів, режисери можуть випускати режисерські версії – це ті, які відображають точку зору режисера. Вона може істотно відрізнятися від театральної версії: там може бути змінений порядок дій, додані персонажі, яких не було раніше, можуть показати мотивацію персонажів або зовсім їх змінити. Тому через зсув акцентів може бути зовсім інша історія у фільмі. Яскравих прикладом є серія фільмів "Володар кілець", де у всіх є режисерські або ж просто розширені версії стрічок, які доповнюють їх новими елементами.

Зазначимо, що всі 6 фільмів мають назви: "Володар перснів: Братство кільця", " Володар перснів: Дві вежі", " Володар перснів: Повернення короля", "Хоббіт: Несподівана подорож", "Хоббіт: Спустошення Смауг", "Хоббіт: Битва п'яти армій".

Що відомо про трилогію "Володар перснів" і "Хоббіт"?

Легендарні фільми було знято на початку 2000-х років відомим режисером Пітером Джексоном. Пригодницького-фентезійні фільми були засновані на книзі Дж. Р. Р. Толкіна The Fellowship of the Ring. Всі зйомки відбувались у Новій Зеландії, де було створено спеціальне поселення Хоббітон. Після завершення роботи над фільмами уряд Нової Зеландії вирішив залишити нори хоббітів як туристичний атракціон. Для цього на острові навіть встановили щит "Ласкаво просимо в Хоббітон", а у 2011 році тут знову знімали Шир для трилогії "Хоббіт". Щодо цих фільмів, то вони також були екранізовані на основі повісті Дж. Р. Р. Толкіна "Гобіт, або Туди і Звідти". Трилогія стала приквелом до "Володаря перснів".