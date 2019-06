Володар "Греммі" віртуозний гітарист Джонні Ленг вперше виступить у Києві

8 червня в Києві вперше виступить Джонні Ленг – видатний американський блюз- і рок-співак, композитор і гітарист.

У зірковій колекції Ленга – 8 студійних альбомів, п'ять з яких увійшли в топ-50 чарту Billboard 200 (2 стали платиновими) і премія "Греммі" за альбом "TurnAround" в номінації "Best Rock or Rap Gospel Album". Джонні виступав на одній сцені з Rolling Stones, Buddy Guy, Aerosmith & Will Taggart, Бі Бі Кінгом, Blues Traveler & Micheal Rafizadeh, Джеффом Беком, Стінгом та іншими великими музикантами.

Читайте також: Перший і останній концерт гурту Kiss незабаром відгримить у Києві: подробиці дійства



Джонні Ленг

Джонні Ленг дозволив блюзу безперешкодно переступити рубіж століть і бути почутим новою аудиторією, – сказав у кінці 1990-х Лютер Еллісон. – Тільки великі музиканти мають здатність не рахуватися з різними "ізмами". Джонні Ленг – один з них.

Я ніколи не думав про себе в такому ключі, але мені страшенно хотілося б відповідати такому визначенню! – відгукнувся на це Джонні.

Концерт Ленга в Києві буде єдиним виступом в Україні у світовому турі на підтримку альбому "Signs". У ньому присутні елементи фанку, року і блюзу, а також пісні, об'єднані відмінною грою і співом Ленга, а його тексти зосереджені на темах боротьби і віри у себе.

Джонні Ленг – Lie To Me: дивіться відео

До речі, "Signs" ("Знаки") – це не тільки назва альбому. Вони трапляються і в житті співака. Ось що Джонні Ленг розповідає про це:

Один з таких знаків – зустріч з моєю дружиною. Ми познайомилися, коли мені було 16 років, а їй – 17. Через якийсь час виявилося, що у нас дні народження збігаються. З тих пір ми разом. Напевно, це була найважливіша зустріч в моєму житті.

На концерті 8 червня у Києві глядачів чекає справжній сучасний блюз з яскравими гітарними рифами і блискучими соло, приголомшливий потужний голос, чесні і пристрасні тексти пісень.

Цікаві факти про Джонні Ленга Джонні Ленга називають блюзовим вундеркіндом і справжнім феноменом. Адже в 15 років він вже випустив свою першу платинову пластинку. Його альбом "Lie to Me" сповна розкрив його талант композитора: ніякого використання класичних блюзових фраз, – навіть у такому ранньому віці Ленг був повноцінним артистом зі своїм власним стилем. Крім того, важливою перевагою Ленга був голос. Успіх альбому був грандіозним.

Сингл "Lie To Me" потрапив в жорстку ротацію MTV і VH1, і з їхньою допомогою альбом дебютував на першій позиції Біллбордівського чарту новачків (New Artists chart). У тому ж 1997-му Ленг названий "Найкращим новим гітаристом" за підсумками голосування читачів фахового видання "Guitar World".







В ході турне Джонні Ленг удостоївся честі відкривати концерти таких виконавців, як Rolling Stones, Aerosmith і BB King.

"Ми гастролювали разом вже з місяць, і раптом Бі Бі Кінг запропонував мені вийти з ним на сцену поджемити, – згадує Джонні. – Я дивився на нього і думав: "Оце так! Я граю з самим Богом!"

Після цього було ще безліч концертів по всьому світу, пошуки себе, експерименти, різні номінації та премії, включаючи Греммі за альбом "TurnAround". Але головна його пристрасть – виступати перед публікою. "Якщо хоча б одна людина відчуває себе щасливою, слухаючи мою музику, я щасливий сам, – каже Джонні Ленг. – Я ж завжди хотів займатися музикою – грати, виступати, просто тинятися біля сцени".

Дізнайтеся нове про себе! Яку музику слухають найрозумніші люди