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Володар Оскара композитор Ганс Ціммер розлучається з дружиною

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Ганс Ціммер розлучається з дружиною / Getty Images

Знаменитий німецький композитор Ганс Ціммер подав на розлучення з другою дружиною Сюзанною. Пара виховувала трьох спільних дітей, проте після багатьох років сімейного життя вирішила розірвати шлюб.

Як повідомляє видання Blast, 3 квітня 2020 року голлівудська пара зважилася на розлучення та подала документи до суду Лос-Анджелес. Наразі невідома причина радикального рішення подружньої пари, проте, судячи з усього, процес розірвання шлюбу буде тривалим. 

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Володар Оскара та автор саундрека до стрічки "Король Лев" Ганс Ціммер та його обраниця Сюзанна разом виховують трьох дітей, а культовий композитор має й дорослу доньку Зої від попередніх стосунків. Проте не лише нащадки можуть викликати конфлікти у процесі розлучення, а й прибутки Ганса Ціммера. Його статки оцінюють у понад 100 мільйонів доларів. 


Ганс Ціммер розлучається з дружиною / Фото: Getty Images

62-річний композитор Ганс Ціммер найпрестижніших премій Золотий Глобус, Оскар та Греммі. Його музичні творіння звучать в таких кінохітах як "Людина дощу", "Гладіатор", "Бетмен: Початок", "Король Лев" та "Той, хто біжить по лезу 2049". Крім того, Ціммер й досі продовжує успішну кар'єру та запросив до співпраці над новою картиною про Джеймса Бонда тріумфаторку Греммі Біллі Айліш. 

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові розлучення
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